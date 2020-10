Oscar Ruggeri, positivo de coronavirus

El ex defensor y entrenador de fútbol, Oscar Ruggeri, campeón del mundo en México 1986, arrojó resultado positivo “en coronavirus”, de acuerdo a lo informado por el canal ESPN, la señal de cable en la que participa en dos envíos periodísticos.

La información fue suministrada por el conductor Alejandro Fantino durante el programa que ambos integran, ESPN FC. "Hoy hay un amigo reemplazando a otro amigo, que está aislado en su casa", reveló el periodista, en alusión a la presencia de Guillermo Cóppola en el programa, en lugar de Rugerri.

En horas del mediodía del lunes, el ex defensor de 58 años había intervenido –desde su domicilio- en otro programa del canal, 90 Minutos, que cuenta con la conducción del animador Sebastián Vignolo. En ese mismo envío, el ex Boca, River, Real Madrid y América de México informó cómo se dio el contagio y contó que concurrió a “tomar un café con un amigo el sábado pasado”.

“Ese amigo me llamó ayer (domingo) para informarme que había dado resultado positivo de covid”, agregó el cordobés. Como consecuencia de ello, Ruggeri se sometió a un testeo en el Sanatorio Austral, de la localidad bonaerense de Pilar, donde –por la noche- le comunicaron el contagio del virus.

“Si no me ven en el programa de la noche (por ESPN F.C.) es porque dio resultado positivo”, alertó el ex zaguero central a sus compañeros de programa.

De acuerdo a lo anunciado en la señal ESPN, Ruggeri “está aislado en su domicilio”, cumpliendo con el período de cuarentena estipulado para estos casos.