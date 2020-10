Alianza virtual

Para la reconocida artista conceptual Jenny Holzer (Ohio, 1950), el medio es la palabra: lleva décadas interviniendo el espacio público con sus filosas máximas en cuanto soporte venga a la mente, desde los afiches con los que inundase las calles neoyorkinas en los 70s, pasando por carteles de neón y bancos de mármol tallados, sin obviar sus más recientes proyecciones lumínicas sobre fachadas de edificios, las olas del mar, las montañas… Entre sus series, acaso una de las más conocidas sean los incontables truismos que alguien definió alguna vez como “aforismos que suenan a haikus pop”. Así las cosas, lemas, frases y citas, a veces propios, a veces prestados, habitan su trabajo en bucle, siempre refiriendo a causas justas y urgentes, siempre aspirando a desestabilizar el statu quo. En esa línea, el novísimo proyecto que, lanzado esta semana, la inaugura en las huestes de la realidad aumentada en Estados Unidos. Se trata de You Be My Ally -nombre que Holzer toma de una línea de la poeta griega Safo de Lesbos, más precisamente de su Oda a Afrodita-, que permitirá que cualquier persona pueda “proyectar” varias decenas de citas en donde guste, en forma virtual, a través de una aplicación gratuita, compatible con tablets o smartphones.

Son unas 30 frases las seleccionadas y editadas por Holzer en colaboración con el profesorado y alumnado de la Universidad de Chicago, que encargó a la artista el proyecto. En su mayoría, extractos de libros de escritoras mujeres que abordan tópicos siempre vigentes como la justicia, la violencia, la verdad… Entre los pasajes elegidos: “Te sientas entre las ruinas y lamentas la caída”, de la gran Mary Shelley, autora -como es harto sabido- de Frankenstein o el Prometeo moderno. También palabras de Toni Morrison, Virginia Woolf, Helen Keller; de Nietzsche, Platón, W. E. B. Du Bois… Hasta el 30 de octubre, solo quienes paseen por el campus de la Universidad de Chicago podrán hacer uso de You Be My Ally, configurada la aplicación para activarse únicamente en diferentes edificios de la institución educativa. A partir de esa fecha, empero, conforme avisa el New York Times, estará liberada para que cualquiera, en el momento y en el lugar que desee, pueda acceder al chiche arty y proyectar virtualmente las líneas, convirtiéndose por un rato en aliado/a de Jenny Holzer, y sin siquiera moverse del hogar.

Más en youbemyally.uchicago.edu