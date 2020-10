La humildad de Podoroska: "No me va a cambiar la vida"

Tras la derrota en la semifinal de Roland Garros, la rosarina Nadia Podoroska dejó en claro que su gran actuación en París no modificará la manera en la que encarará su carrera, aunque los puntos y el dinero logrado en este certamen le permitirá elegir con mayor tranquilidad los próximos pasos.

"Creo que lo que me hace sonreír es lo que estuve disfrutando estas tres semanas. Roland Garros no va a cambiar mi vida, voy a seguir siendo la misma... mis ganas de jugar y de entrenar serán iguales. Sí va a cambiar mi ranking y gracias a eso entraré mejor a los torneos", aseguró la argentina de 23 años, que inició su participación en la clasificación del Abierto parisino como 131° del ránking mundial, y producto de sus ocho victorias consecutivas, tres en la qualy y cinco en el cuadro principal, estará 48 en el escalafón del próximo lunes.

Respecto del análisis del desarrollo del encuentro ante la polaca Iga Swiatek, que ganó por 6-2 y 6-1 en la cancha principal "Philippe Chatrier", Podoroska reconoció que no tuvo opciones ante una rival superior. "No fue el mejor partido, no pude plantarme desde el principio", expresó la rosarina. "Iga jugó muy bien, yo no estuve cómoda, se me escaparon las pocas chances que tuve. Me costó dejarla incómoda, toma rápido la iniciativa, es rápida, abre rápido la cancha, no pude hacer mi juego", admitió en conferencia de prensa.

Podoroska aprovechó la visibilidad que le dio su gran participación en París para reclamar un mayor apoyo al tenis femenino, que está muy postergado en la región y que no puede potenciar a sus jugadoras. "Lo que más se necesita en Argentina y la región son torneos", remarcó Podoroska, que tuvo que viajar a España en plena pandemia para poder estar más cerca de las competencias, alejada de su familia y afectos. "Sin torneos no podemos tener el juego necesario para afrontar luego una gira en Europa para medirnos con las mejores. Tenemos que poder prepararnos bien y estar a la altura", opinó la "Peque".