Eliminatorias: Brasil y Colombia buscan hacerse fuertes en el debut

Con la duda sobre la presencia de Neymar, la selección brasileña de fútbol recibirá este viernes a Bolivia en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. En el encuentro se jugará en la Arena Corinthians de San Pablo a partir de las 21:30 y en Argentina será televisado por TyC Sports.

Sin poder entrenarse por un dolor lumbar, el astro del PSG es la principal duda para el entrenador Tite, que no quiso confirmar la alineación y aseguró que esperará a Neymar hasta último momento para saber si puede contar con él para el estreno ante los bolivianos. En caso de que no pueda jugar, su reemplazante será Everton Ribeiro, atacante de Flamengo. "Es un jugador con muchas virtudes, que arranca desde atrás y tiene mucha llegada al área", dijo Tite sobre Ribeiro, a quien definió como un "tipo muy creativo".

Lo que sí confirmó el seleccionador brasileño es que el arquero de Palmeiras Weverton será titular ante la ausencia del lesionado Alisson. Además confirmó el debut del mediocampista del Aston Villa Douglas Luiz, que acompañará en el centro del campo al capitán Casemiro.

Bolivia, en tanto, llega en medio del misterio por parte de su entrenador César Farías, que apostó por un plantel lleno de juveniles más los experimentados Alejandro Chumacero, Carlos Lampe y Marcelo Martins. El equipo, que será el rival de Argentina la próxima semana, hizo una larga preparación desde agosto, pero sus jugadores no tienen ritmo ya que la liga boliviana no se reanudó. Además, el técnico no cuenta con los futbolistas de Bolívar y Jorge Wilstermann, no disponibles porque los clubes no los cedieron por estar ocupados con la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

BRASIL: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro,Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Neymar o Éverton Ribeiro, Éverton "Cebolinha", Roberto Firmino. DT: Tite.

BOLIVIA: Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde, José Sagredo; Bustamante, Erwin Sánchez Jr., Wayar, Campos; F. González; Saucedo. DT: César Farías.

Estadio: Arena Corinthians. Arbitro: Leodán González (URU).

Hora: 21:30 TV: TyC Sports.



Colombia aspira a un estreno triunfal

Con la ausencia del arquero David Ospina por el brote de coronavirus en el Napoli, la selección colombiana espera que el gran presente de James Rodríguez en el Everton inglés se traslade a las Eliminatorias para que lidere al equipo en el estreno del viernes ante Venezuela. El encuentro está previsto para las 20:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Bajo la conducción del portugués Carlos Queiroz, Colombia apuesta a un grupo renovado, con 13 de 25 jugadores sin ninguna experiencia en Eliminatorias. Sin embargo, el buen arranque de varios futbolistas en la temporada europea provoca un fuerte optimismo en la selección cafetera, que tendrá a Radamel Falcao en el centro del ataque, por cuarta eliminatoria seguida.

Del otro lado, Venezuela es una verdadera incógnita, ya que llega al certamen de la mano del también portugués Jose Peseiro, ex ayudante de Queiroz en el Real Madrid. "Este partido no es entre José Peseiro y Carlos Queiroz, es un juego entre Venezuela y Colombia. Tenemos pocos días para trabajar, pero no hay que pensar ni quejarse", dijo el DT portugués, que se apoyará en la experiencia Tomás Rincón, Wuilker Fariñez y Yeferson Soteldo.

Probables formaciones:

COLOMBIA: Vargas; Medina, D. Sánchez, Mina, Mojica; Barrios, Lerma, Cuadrado, James Rodríguez; Falcao, Muriel. DT: Carlos Queiroz.

VENEZUELA: Faríñez; A. González, Chancellor, Villanueva, Rosales; Rincón, Herrera, Soteldo, Otero; Machís, Aristeguieta. DT: José Peseiro.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla. Arbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

Hora: 20:30.