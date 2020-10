Milton Melgar dijo que Argentina tiene una gran chance para ganar en Bolivia

El ex futbolista boliviano Milton Melgar, figura en Boca Juniors durante la década del '80, resaltó que el seleccionado argentino tiene "una oportunidad única", para emerger victorioso este martes en La Paz, amparándose en la "pésima realidad" del combinado boliviano en esta eliminatoria sudamericana.



"La Argentina tiene una oportunidad única para ganar este martes en La Paz. No solo por la calidad de sus jugadores, sino también por el pésimo momento que atraviesa Bolivia", dijo el ex mediocampista, de 61 años.



El también ex jugador de River Plate (estuvo en la temporada 1988-1989, con César Menotti como entrenador) resaltó que para que la altura de la ciudad capital (3.650 metros sobre el nivel del mar) sea "un aliado" es necesario "que el equipo meta y corra durante todo el partido", sostuvo.



Melgar, que integró el seleccionado de su país que disputó el Mundial Estados Unidos 1994, fustigó duramente el trabajo del seleccionador, el venezolano César Farías, a quien también le atribuyó "muy poco trabajo" en los 50 días de preparación, previos al debut del viernes pasado ante Brasil (0-5), en San Pablo, por la primera fecha de la clasificación hacia Qatar 2022.



"El equipo no muestra ni un funcionamiento mínimo. Por lo menos ese trabajo no se vio reflejado en el partido pasado con Brasil", cuestionó Melgar, en declaraciones a "La Oral Deportiva" (AM 630 Radio Rivadavia).



Además, el ex jugador que llegó a Boca en la temporada 1985 describió comportamientos reñidos con la ética del técnico venezolano, que está al frente del combinado boliviano, al afirmar que "hubo jugadores a los que no convocó porque no arreglaron con su representante".



"Al entrenador (Farías) sólo le importa su beneficio personal y que sea un trampolín para su carrera. Hubo denuncias de tres futbolistas que contaron que no los llamaron, porque el técnico los quería obligar a firmar contrato con su representante", reveló.



Melgar relató, además, que "la opinión pública y el periodismo ya no le tienen ninguna confianza a Farías", expresó. Para el ex jugador la única alternativa que exhibe el representativo de su país es que "haga jugar a favor el tema de la altura".



"Pero los 3.650 metros no pesan si no hay despliegue físico ni presión al adversario. Si presionás no dejas que se recupere el rival. Ahí estará la clave", indicó.



Melgar apuntó que el mediocampista Alejandro Chumacero (Puebla México) y el delantero Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro Brasil) son "los jugadores más importantes del equipo, los que pueden tener la llave" para complicar a la Argentina.