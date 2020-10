Santiago Cafiero le respondió a Mauricio Macri: "Tiene una negación de la realidad"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó de “ridícula” la afirmación que anoche hizo el expresidente Mauricio Macri cuando dijo que “el peronismo está secuestrado por Cristina Kirchner” y consideró que el sentido de esa frase esconde la intención de la oposición de “dividir” al oficialismo. “Exigen que el peronismo se pelee con Cristina y que Alberto se pelee con Cristina y se separe. No va a pasar eso porque los argentinos votaron esa fórmula”, sentenció.

“Macri no acepta que el peronismo se haya unido en la diversidad para derrotarlo. Tiene una negación de la realidad y de muchas cosas, y la lectura que hace es ridícula. No hace una autocrítica del desastre que fue su gobierno y le echa la culpa a otros”, puntualizó el jefe de ministros en respuesta a los dichos del referente de Juntos por el Cambio.

Además, Cafiero negó que la agenda del gobierno esté determinada por un solo sector de la coalición gobernante o que la marque la vicepresidenta, tal como lo afirma un sector de la prensa. “La agenda es la que nos comprometimos durante la campaña la seguimos adelante y no va a cambiar por más que se haya hecho una manifestación, un banderazo o porque a la oposición no le guste”, aseguró.

“Nuestra agenda es abandonar el modelo de especulación financiera que propuso el macrismo, que detonó la Argentina” e “hizo que se aumente la pobreza aumente, que crezca la desocupación, que las pymes cierren”.

Los últimos dos años del gobierno anterior “fueron muy dañinos” y, frente a ello, “la agenda del Frente de Todes es poner a la Argentina de pie” y “abandonar el modelo de especulación financiera por un modelo que genere producción y trabajo. Esta es la agenda del gobierno, no hay otra”.

Cafiero sobre la marcha opositora

Durante una entrevista por Radio Continental, el jefe de Gabinete también se refirió a la movilización de ayer. Aseguró que el gobierno “respeta el derecho a manifestarse” pero aclaró que “parte de la democracia es también aceptar la diversidad”.

En este sentido, observó que quienes se movilizaron ayer “no son la gente, no son todos, no son el pueblo ni son toda la Argentina”, sino que se trató de un conjunto de ciudadanos “identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año”.

“A veces dicen ‘la gente opina’, ‘la gente dice’. No, no, no, pará. Hay un conjunto de argentinos y argentinas que se manifestaron. No son todos los argentinos y argentinas -explicó-. Los argentinos y argentinas son también los que están trabajando, llevando tranquilidad a su hogar y todas las medidas de cuidado, cuidando a sus familias. Son los trabajadores y trabajadoras de la salud luchando permanentemente contra el coronavirus”, remarcó Cafiero.

La Argentina "es mucho más grande y diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia y cuida a su familia”, agregó y recalcó que la marcha de ayer “estuvo claramente fogoneada” por “los principales dirigentes de Juntos por el Cambio que se han exhibido” al promocionarla.

Paralelamente, consideró que “este tipo de prácticas tiene que encontrar otro método” porque las consecuencias de una marcha es que “luego tengamos que contar más casos” de coronavirus, y explicó que “por eso, nosotros desalentamos para el 17 de octubre” una actividad de ese tipo y desde el oficiolismo se promociona una actividad virtual. “No estamos propiciando ningún tipo de marcha”, aclaró.