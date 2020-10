Goran Ivanisevic: Admitió que exageró al menospreciar a Nadal

El ex tenista croata Goran Ivanisevic, uno de los entrenadores del serbio Novak Djokovic, actual número uno del mundo, admitió este martes que "exageró un poco" cuando adelantó que el español Rafael Nadal "no tenía chances de ganar Roland Garros" en la final del domingo último, en la que finalmente alzó el trofeo por 13ra. vez y sin pasar complicaciones.



"Exageré un poco cuando dije que Nadal no tenía chances de ganar Roland Garros. Tengo derecho a expresar lo que siento y realmente consideraba que esta era la gran oportunidad para que Djokovic ganara en París", explicó el croata de 49 años, quien en su etapa como tenista conquistó Wimbledon en 2001 y llegó a ocupar el segundo puesto del ranking mundial en 1994.



El balcánico falló en su pronóstico de la final que Nadal ganó cómodo a Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 en dos horas y 42 minutos, para estirar su récord de títulos y también alcanzar la marca de 100 triunfos en el Grand Slam francés, donde apenas perdió dos veces.



"Hubiera sido más fácil decir que gane el mejor o que pase lo que tenga que pasar, pero no soy así. Nadal demostró que mi opinión no era la correcta, hizo un partido perfecto y Djokovic no estuvo en su nivel", concluyó el croata, en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.