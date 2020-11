Valentino Rossi dio positivo en coronavirus 

El piloto italiano Valentino Rossi informó este jueves que se contagió de coronavirus, por lo que no podrá participar del Gran Premio de Aragón, la próxima carrera estipulada en el calendario del MotoGP. El múltiple campeón de motociclismo destacó que no se sentía bien y tenía unas líneas de fiebre, por lo que se sometió a dos test de COVID-19, uno de los cuales confirmó que está contagiado.

"Por desgracia, esta mañana, cuando me desperté no me sentía bien. Me sentía particularmente débil y tenía algo de fiebre, con lo que llamé al momento al médico, que me hizo dos test. El resultado del test rápido PCR fue negativo, como también lo había sido el test que me había hecho el martes. Pero el segundo, cuyo resultado me lo enviaron esta tarde, por desgracia dio positivo", contó Il Dottore en sus redes sociales.





Rossi se perderá así el Gran Premio de Aragón, que se correrá este domingo, pero espera recuperarse para la segunda prueba en ese circuito, el Gran Premio de Teruel, previsto para el 25 de octubre.

"Estoy triste y enfadado porque hice lo mejor que pude por respetar el protocolo y, aunque el test del martes había dado negativo, ya me había aislado desde que volví de Le Mans. De todos modos, es así y no puedo hacer nada para cambiar la situación. Ahora seguiré los consejos de los médicos y espero curarme lo antes posible", se despidió el piloto, que dejó en claro su molestia por la situación que vivió el equipo Yamaha.

El último fin de semana, durante el Gran Premio de Le Mans, seis ingenieros de la escudería, incluido Takahiro Sumi, el jefe del proyecto, debieron quedarse confinados en Andorra después de que uno de ellos diera positivo. No obstante, ni siquiera esa medida impidió que el piloto estrella del equipo se contagiara de coronavirus.