Policía enriquecido

Un policía de la ciudad de Santa Fe, de 43 años enfrentará un pedido de pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 3.789.842,12 pesos, en una causa por enriquecimiento ilícito. Así lo adelantaron los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez en una audiencia preliminar realizada ayer contra Oscar Celer, un suboficial investigado por el incremento de su patrimonio entre 2013 y 2017 inclusive, mientras prestaba servicio en la fuerza provincial. Celer ya fue condenado por un allanamiento ilegal y está procesado por narcotráfico. “En enero del año pasado la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años y no lo hizo”, indicaron los fiscales. La causa comenzó con una denuncia anónima de diciembre de 2013. "Si bien realizó un descargo en enero de 2019, no acompañó ningún documento respaldatorio que sustente sus dichos”, señalaron sobre las "inconsistencias entre el nivel de ingresos y los bienes y deudas que integran el patrimonio del suboficial de la policía”.

De la investigación se desprende que entre 2013 y 2017 hizo transacciones con tres automóviles; dos camionetas; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo”. Además, “el acusado es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”. El monto que no pudo justificar asciende a 1.660.536,36 pesos. “Aún percibiendo el triple de salario no llega a justificar su incremento patrimonial”, aseguraron sobre el imputado que "estaba inscripto como monotributista para la venta de cosas muebles, durante los cinco años analizado no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta”.