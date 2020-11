El coronavirus acecha a la fórmula demócrata

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris suspendió sus viajes de campaña hasta el domingo tras conocerse dos casos de coronavirus en su entorno. La senadora y exfiscal norteamericana aclaró que no tuvo contacto estrecho con los contagiados ni presenta síntomas. El anuncio no impactó en la agenda de su compañero de fórmula Joe Biden. El exvicepresidente seguirá su campaña tal como estaba prevista de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Harris aprovechó la noticia para pedirle a la población del país más golpeado por la pandemia que usen barbijos y respeten el distanciamiento social. Casi ocho millones de personas dieron positivo de coronavirus en EEUU, en tanto que 217 mil murieron por la enfermedad.

El virus cruzó la grieta

Harris detalló quienes eran las dos personas que dieron positivo en su entorno. "Anoche a última hora me enteré de que un miembro de la tripulación de mi avión, que no pertenece a mi personal, y una integrante de mi campaña dieron positivo por covid. Yo no estuve en contacto cercano -según la definición de los CDC (Centros de Control de Enfermedades de EEUU) con ninguno de ellos durante los dos días previos a sus tests positivos", señaló la exfiscal general de California. Una de las dos contagiadas es Liz Allen directora de comunicación de la senadora. Mientras que el miembro de la tripulación no fue identificado. Además Harris precisó que ambos usaron los barbijos recomendados mientras estuvieron cerca de ella trabajando para la campaña. “Seré transparente con ustedes acerca de los resultados de las pruebas que me haga. Mientras tanto, recuerden: usen barbijo, practiquen el distanciamiento social y lávense las manos con regularidad. Es posible detener la propagación del virus”, sostuvo la abogada.

La senadora dijo que se encontraba en perfecto estado de salud. "Esta semana di negativo en dos testeos y no tengo síntomas”, escribió la exfiscal en su cuenta oficial de Twitter. Harris tenía previsto viajar el jueves a Carolina del Norte y el viernes a Ohio. Sin embargo decidió cancelar todos sus desplazamientos. “Nuestros médicos creen que no estuvimos expuestos según las pautas de la CDC. Por precaución cancelaré mis viajes hasta el domingo y continuaré haciendo campaña virtualmente”, informó Harris. Desde la campaña demócrata precisaron que el miércoles la candidata se había hecho la última prueba de covid, y que el jueves iba a realizarse un nuevo test.

Biden sigue viaje

El anuncio no impactó en la agenda de Biden que el jueves participó en un encuentro con votantes en Filadelfia, Pensilvania. La jefa de campaña del candidato demócrata informó que realizará sus actos como estaba previsto. "El exvicepresidente sigue con su agenda. No estuvo en contacto cercano con ninguna de estas dos personas", dijo O'Malley Dillon. Los contagiados tampoco estuvieron en contacto con otros miembros de la campaña en las 48 horas previas a recibir sus resultados. O'Malley Dillon insinuó en un comunicado que pudieron haberse contagiado en eventos de naturaleza personal, no relacionados con su trabajo, a los que ambos asistieron en la última semana. Tras participar a esos actos tuvieron que someterse a test. Los resultados de esas pruebas mostraron que habían dado positivo. “Tenemos estrictos protocolos de salud en la campaña de Biden”, señaló la portavoz.

Harris había criticado duramente a Trump por su manejo de la pandemia durante el debate de candidatos a vicepresidente que tuvo con el republicano Mike Pence. “Esta administración quedará como la peor de la historia”, había señalado la senadora. Luego le reprochó al Ejecutivo de su país no haber tomado las medidas suficientes para frenar el virus. “El 8 de enero el vicepresidente y el presidente estaban informados de la naturaleza de esta pandemia. Sabían que cualquier persona podía contraerla y no lo dijeron. Lo sabían el 28 de enero y recién el 13 de marzo tomaron medidas. En ese lapso hubiéramos podido prepararnos”, había denunciado la abogada. Durante el evento televisivo también dijo cuales serían sus políticas contra la covid-19 de llegar al poder. “Planteamos una estrategia nacional de rastreo y vacunas para todos. Tenemos que salvar a nuestro país”, había dicho Harris. Los analistas remarcaron que en este tramo del debate la senadora había mostrado su mejor performance.

La noticia de los casos positivos en el entorno demócrata llega dos semanas después de que el propio presidente de EEUU informara que había contraído la enfermedad. También su esposa Melania y su hijo Barron habían dado positivo de la covid-19. A ellos se sumaron más de una decena de asesores cercanos al presidente, entre ellos la portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.