 “Candice Renoir”, una policía en apuros

“Torpe, solitaria, maternal, generosa, algo individualista pero con empatía por los demás”. Así definió la actriz Cécile Bois al personaje que interpreta desde 2013 en Candice Renoir (su estreno será este lunes a la medianoche por AXN, luego quedará disponible en Flow). Llamativamente ninguno de esos rasgos refiere a su trabajo al frente de un equipo de homicidios. Es que el género de esta ficción –ya va por su octava temporada en su país de origen- también es singular e inclasificable. Un policial de procedimiento, apegado al formato estanco de un caso por capítulo, con el encanto de la mujer que acarrea problemas en casa como madre de cuatro hijos recién divorciada.

“Bonjour, soy su nueva jefa, la comandante Renoir”, se presenta a su equipo mientras sus subalternos analizan un cadáver. Es su primer día en la brigada tras diez largos años de inactividad. Nadie le muestra respeto y ella, en vez de enojarse, les dice que va a contar hasta tres como hace en casa con su prole. La dama, una ex detective estrella en Paris, vuelve al ruedo en una ciudad costera donde nadie la conoce. Candice es de las detectives intuitivas y brillantes aunque está un poco oxidada en lo relativo al uso de la tecnología. Es de las que va tras las pistas invisibles al ojear una revista de moda, en el teñido de una víctima u olfateando la alacena de un sospechoso. Ese modus operandi revoluciona el estado en el departamento de homicidios en la localidad de Sète. A la vista de sus colegas, e incluso de su jefa, es una expatriada, sin apego por las normas que hace malabares entre las tareas domésticas y la búsqueda de los asesinos.

Candice se suma a la corte de divas detectivescas que desde hace un tiempo pueblan el universo seriado aunque con un garbo y ligereza excepcionales. Como sus pares nórdicos posee un gran poder de observación y, por suerte, no cuenta con los desequilibrios mentales de la británica Marcella Blackland. Es una matrona vistosa que se llevaría bien con Columbo en eso de jugar la carta de la desatención. Y como buena detective con su propia serie también tiene sus señas reconocibles: en vez de sobretodo su estandarte es un bolso color rosa chicle. “Mi primera Barbie policía”, la define una integrante de la fuerza. También está la química con Antoine Dumas (Raphaël Lenglet), el segundo de su team, que funciona en contrapunto con sus idas y vueltas, reyertas y seducciones. A eso se suman los problemas en casa con una hija más tres varones en edad escolar y su necesidad de encontrar un amor. La ficción se apoya sobre el costado más liviano del dramedy, en las postales que ofrece el mediterráneo y las costumbres de Occitania.

Candice Renoir es, en definitiva, un policial de investigación bien construido y muy entretenido. Saca provecho del whodunit, al que le suman algunos aspectos infrecuentes para el género policial. Especialmente en la exploración de la faceta íntima de su protagonista, como mujer separada y profesional que debe reiniciarse en varios terrenos. Es cierto que los conflictos hogareños se sienten un poco más forzados que los misterios a resolver. Pero ante todo está el encanto con el que interpreta Bois. Esa rubia debilidad policial que cuenta hasta tres para que los demás le hagan caso.

Programados

*Amazon Studios anunció la realización de una serie de terror basada en la película I Know What You Did Last Summer. Será una versión moderna del blockbuster de 1997 protagonizado por Jennifer Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar. El proyecto mantiene la premisa de un grupo de adolescentes acechados por un asesino misterioso un año después de un terrible accidente en su noche de graduación. El proyecto está basado en la novela de 1973 de Lois Duncan.

* La semana pasada se presentaron algunos productos argentinos en el Festival Internacional de Series de Cannes. Entre ellos estuvieron Tony (UN3) y Broder (Cont.ar). Ambas competían en la categoría de formatos donde resultó ganadora la historia que mezcla rap y conurbano a partir de la historia de Mirko (Andy Gorostiaga) y Roma (Ailín Salas). Hermano y hermana que se mudan a la casa de su abuela en Temperley y descubren la movida hip hopera de la zona. La entrega cuenta con la participación de referentes de la música urbana (Nucleo AKA Tintasucia, Cazzu, Klan y Rebeca Flores). Broder se estrenó por la TV Pública y ahora puede verse por la plataforma de streaming Cont.ar. Son diez episodios de diez minutos.

* The Outsider –basada en una obra de Stephen King- tendrá su continuación. La sorpresa es grande pues el policial sobrenatural estaba concebido como una miniserie y tuvo su cierre al compás de la novela. El propio escritor, quien alabó a la producción de HBO, fue el responsable de confirmar la noticia. Más inesperado fue el anuncio sobre el retorno de Dexter. A siete años de haberle puesto punto final, Michael C. Hall volverá a ponerse en la piel del asesino serial que mataba villanos. Será su novena temporada.

El personaje:

Mr. Wednesday de American Gods (Ian McShane). Charme de la calle, nombre tarantinesco y amigo de los cuervos. En esta serie donde los dioses pelean por no ser olvidadas, Odín se mueve como un estafador de mucha labia y artimañas. ¿Quiénes son los mayores enemigos del tótem nórdico? Nuevas creencias como Internet y la Globalización. De sacrificar un ojo en el manantial de Mimir a luchar contra Pornhub. Vaya destino el del Dios vikingo.