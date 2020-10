Okupas podría llegar a Netflix a 20 años de su estreno

A 20 años de su estreno, Okupas sigue dando de qué hablar. La serie de culto, creada por Bruno Stagnaro, estaría a un paso de aparecer dentro del catálogo de la plataforma de streaming Netflix, según comentó días atrás el propio Stagnaro.

La novedad que trascendió horas atrás fue que el cantante Santiago Barrionuevo, líder de "Él mató a un policía motorizado", será el encargado de musicalizarla. En diálogo con 221 Radio, Barrionuevo confirmó que se encuentra en pleno trabajo de creación de una banda sonora para la tira.

"Bruno Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras. A los fans de Okupas no les va a doler. Yo soy muy fan", añadió.



De esta manera, las canciones de Jimi Hendrix y The Beatles, que musicalizaron la historia de Ricardo Riganti (Rodrigo de la Serna), cambiarán por nuevas melodías compuestas especialmente. "Yo me puse contento porque lo podía contar, segundo porque me dejaron tiempo: al cumplirse los 20 años la idea era estrenar ya pero por suerte Bruno nos dejó un margen de tiempo y va a salir en los próximos meses", completó el cantante de El Mató a un policía motorizado.

"Es un laburo que vale la pena preservar"

Años atrás, el suple NO reunió a los cuatro protagonistas de esta serie que, con un lenguaje original representó una población casi invisible para la televisión argentina: la clase subalterna. Por aquel entonces, Rodrigo de la Serna, Ariel Staltari, Diego Alonso y Franco Tirri aprovechaban para pedir para que Okupas vuelva a exhibirse en buena calidad.

"Es una pena que la calidad sea tan baja. El trabajo de luz y la fotografía del programa estaban muy bien cuidados. No sé de qué depende, tal vez porque fue filmado muy de batalla y de guerrilla, casi documental, que las marcas de los cigarrillos y de las cervezas se metían. Creo que hay problemas legales hasta con la música. No estaría mal ponerlo en Netflix. Con que esté en buena calidad en YouTube está bien. Fue el esfuerzo de mucha gente que logró un laburo que vale la pena preservar", exponía De la Serna, por aquel entonces.