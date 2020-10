Evo Morales: "Si tuviera algo de ética Luis Almagro debería renunciar a la OEA"

Evo Morales, expresidente de Bolivia, dijo que si el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro tuviera algo de ética debería renunciar. Además aseguró no tiene pensado ocupar un cargo en el gobierno del presidente electo Luis Arce. El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) agradeció la gestión del presidente argentino Alberto Fernández para ayudarlo a salir del país después del golpe de Estado. “Realmente nos salvó. No solamente la vida sino todo el proceso de cambio”, sostuvo Morales. Con casi el 90 por ciento de las mesas escrutas el masismo le saca 25 puntos de diferencia al candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana.



Volver a la Unasur

Morales volvió a referirse al papel que ocupó Almagro durante el golpe de Estado. “Si tuviera algo de ética debería renunciar a la OEA. (…) A los responsables del golpe, después de tantas masacres y tanta destrucción de la economía, corresponde juzgarlos”, sostuvo el expresidente. Y aseguró que presentará nuevas denuncias contra Almagro. El líder boliviano señaló la importancia de volver a fortalecer la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para no depender de entidades como la OAE. “Con la Unasur estábamos encaminados muy bien, Suramérica no necesitaba la OEA. Tenemos la obligación como latinoamericanos de impulsar el proceso de integración con Unasur”, sostuvo el líder cocalero en diálogo con radio El Destape. En noviembre del año pasado la dictadora Jeanine Áñez había anunciado la salida de Bolivia de la Unasur. Quedará en manos del presidente electo volver a incorporar al país en el bloque continental.

El escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales sigue avanzado lentamente en Bolivia. Los últimos resultados arrojaron que la fórmula del MAS Arce-Choquehuanca había alcanzado el 54,5 por ciento de los votos. En un lejano segundo lugar quedó Mesa con el 29,2 por ciento. Tras la contundente victoria electoral, Morales manifestó la necesidad de alcanzar un acuerdo con la derecha para garantizar gobernabilidad. “Quiero decir a los opositores que no perjudiquen al pueblo. Les pido hacer un pacto de unidad con la derecha, opositores, junto al MAS, movimientos sociales, trabajadores para salir nuevamente adelante con nuestro modelo económico”, instó el exmandatario. Luego remarcó lo importante que fue la movilización de los bolivianos para forzar al llamado de elecciones. "El pueblo con mucha paciencia, constancia, perseverancia y sobre todo resistencia logró que haya elecciones. Repito: esa vocación pacifista ha permitido obligar al gobierno de la dictadura a que convoque", sostuvo el exmandatario.

En otra entrevista Morales rechazó de plano cualquier posibilidad de ocupar un cargo en el nuevo gobierno. Y anunció que sólo espera volver a al Trópico de Cochabamba para dedicarse a la agricultura y a la piscicultura, según le aseguró al sitio brasileño Plurinacional. El expresidente también dijo que quiere regresar pronto a Bolivia. “Tengo mucha presión de los movimientos sociales. Estamos evaluando. Pero en cualquier momento, tarde o temprano, tengo que volver a Bolivia”, dijo el líder del MAS.

Agradecimiento a la Argentina

El expresidente también recalcó la gestión del presidente de Argentina tras el golpe. “Recordamos como el día 11 de noviembre ya el presidente electo me llamó, no solamente ocupado sino preocupado, llamándonos selva adentro con Álvaro. Y me acuerdo a la tarde ya que le respondimos por teléfono”, manifestó el exmandatario. Además aprovechó para reconocer el trabajo de su equipo legal encabezado por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "También a las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, mis madres", reconoció el expresidente. En un tono que sonó de despedida dejó un agradecimiento para todo el pueblo argentino. "La solidaridad de mis hermanos es impresionante. Aparecen con su carne en la puerta para hacerme un asado", dijo el líder boliviano.

Informe: Juan Manuel Boccacci