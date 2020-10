La repudiable disculpa por la crónica racista contra Ansu Fati

El diario español ABC publicó un pedido de disculpa por la crónica con tintes racistas del partido Barcelona-Ferencvaros, aunque las líneas escritas están más cerca de una justificación que de unas disculpas reales. Desde admitir que la nota de disculpa se publicó "ante el revuelo causado" hasta que el autor las pide "a quien haya podido sentirse ofendido", la nueva nota editorial no tiene ni un mínimo de autocrítica por los comentarios racistas contra Ansu Fati, la nueva joven estrella del club catalán, cuyos movimientos fueron descriptos como "selváticas estampas en el corazón de la ciudad" y al que compararon con "un mantero" ilegal huyendo de las fuerzas de seguridad.

"Ante el revuelo causado por un comentario realizado por Salvador Sostres en relación al jugador del Barcelona Ansu Fati en la crónica del último partido del equipo azulgrana, el autor quiere comunicar lo siguiente", comienza la nota de disculpas después de las muestras de bronca y repudio que había despertado el artículo original publicado por Sostres, que incluso motivó el cruce en las redes sociales del francés Antoine Griezmann para defender a su compañero.



«En la crónica del Barça sobre su partido contra el Ferencvaros, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu, y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista", dice Sostres, como si frases como "Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado" o la más política "Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau (la alcaldesa de Barcelona) los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio" no lo fueran.





En un discurso típico de disculpas obligadas por el contexto, el periodista del diario ABC califica su texto racista como "un malentendido" y no se hace cargo de haber ofendido con sus palabras, sino que pide disculpas "a quien haya podido sentirse ofendido"

"Nada más lejos de mi intención, ni de mi opinión, muy favorable al jugador como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido", cierra la breve disculpa, que motivó casi tanto repudio en las redes sociales como había tenido el texto original.