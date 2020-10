Pedro Sánchez dijo que España tuvo más de tres millones de casos de coronavirus

Pedro Sánchez, presidente de España, señaló que el número real de personas con coronavirus en su país desde el inicio de la pandemia supera las tres millones. "La situación es grave y entre todos debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad", dijo el mandatario. Según el registro oficial del gobierno español sólo se computaron un millón de casos positivos. Sánchez también señaló su preocupación por el avance del virus. "Las próximas semanas y meses, ahora que entramos en el invierno, serán duros", sostuvo presidente. Sin embargo dijo que la situación no es comparable a la primera ola de la enfermedad por lo que esperan no tener que llamar a un nuevo confinamiento general. Más temprano, la región de Madrid anunció que a partir del sábado entrarán en vigor nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Entre ellas incluyó la prohibición de reuniones entre la medianoche y las seis de la mañana para personas que no vivan bajo el mismo techo. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar a la medianoche y no podrán aceptar clientes después de las 23, dijo el responsable madrileño de Salud Enrique Ruiz Escudero. Las autoridades explicaron que un porcentaje importante de los contagios se producen entre jóvenes. En paralelo varias regiones españolas buscan imponer toques de queda.