El Senado debate modificaciones al cargo de Procurador

Los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell pidieron retirar sus proyectos de modificación de la Ley de la Procuración General de la Nación, cuyo debate transcurre en la tarde de este viernes, en una discusión en comisión del Senado que fue convocada por el oficialismo.

En una carta dirigida a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Lousteau y Crexell argumentaron que la presentación había sido formulada en un contexto distinto al actual, “al inicio del mandato del presidente Alberto Fernández”, que dista mucho del presente, donde “las prioridades actuales son otras”.

El argumento de la oposición es que el objetivo del Frente de Todos de abrir la discusión en el marco de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “es pervertir el espíritu de las iniciativas bajando los requisitos para la designación del Procurador General de la Nación”.

La comisión que preside el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, convocó para este viernes a una reunión en la que se analizan proyectos de ley dirigidos a modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y modificar el plazo de duración del cargo de Procurador General de la Nación, actualmente a cargo interinamente de Eduardo Casal, acusado por un sector del oficialismo de mal desempeño en sus funciones.



En un comunicado difundido este mediodía, tanto Lousteau como Crexell anunciaron su decisión de retirar las propuestas, con el argumento de que “ya existe una comisión creada por el Poder Ejecutivo” para tal fin.



Los senadores consideraron que “no se trata de un tema prioritario en este momento de crisis sanitaria, social y económica” y detallaron que sus iniciativas consistían en mantener la mayoría agravada de dos tercios para la designación del Procurador y terminar con el mandato vitalicio, acotando su tiempo de gestión.

"Es evidente que se trata de una operación del oficialismo para eliminar el requisito de los 2/3 necesarios para la elección del Procurador General. Mis proyectos no alteraban esa condición, pero quisieron utilizarlos precisamente para ese fin", denunció Crexell en su cuenta de Twitter.



Según la ley actual, el jefe de los fiscales se elige a propuesta del Poder Ejecutivo, luego de pasar por la Comisión de Acuerdos y con los votos de los dos tercios de los senadores en sesión especial y su cargo dura hasta que cumpla los 75 años.

En la actualidad, el oficialismo no puede avanzar con la designación de Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo a principios de año, porque el interbloque de Juntos por el Cambio no apoya la candidatura del juez federal y, en consecuencia, el oficialismo no llega a reunir la mayoría requerida para su designación.

La Procuración está en manos del procurador interino Eduardo Casal desde la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017; y luego de que el gobierno del expresidente Mauricio Macri no lograra en su momento un acuerdo con el peronismo para designar en su lugar a la jurista Inés Winberg de Roca.

Uno de los proyectos de Crexell establece que el Procurador General dura en su función cinco años y que puede se reelegido por única vez con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado. En tanto, el segundo expediente de la legisladora neuquina propone los mismos requisitos, pero en el caso del Defensor General de la Nación.

Finalmente, la iniciativa de Lousteau establece una duración de seis años para el Procurador General, igual que para el Defensor; y determina que sólo pueden ser reelegidos una vez.