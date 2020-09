Más denuncias contra Casal

La comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público volvió a sesionar ayer en forma virtual para continuar la investigación sobre las actuaciones que podrían culminar con el juicio político al procurador general interino Eduardo Casal. Aunque hubo distintos expositores que cuestionaron la actuación de Casal, los legisladores de Juntos por el Cambio se abroquelaron junto al fiscal Carlos Rivolo --el único disertante invitado por los opositores--, en la defensa del procurador. El Frente de Todos cargó contra la “doble vara” de Rívolo y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) que cuestiona los proyectos oficiales pero no criticó ninguna medida adoptada por el gobierno macrista. Rívolo, en tanto, insistió en que las escuchas judiciales “no pueden estar en manos de la procuración” pero se “excusó” de opinar sobre la situación del fiscal Carlos Stornelli, con quien compartió la acusación en la causa de las fotocopias de los cuadernos, ni quiso referirse a las investigaciones sobre el espionaje ilegal que también involucran a ese y otros expedientes judiciales contra funcionarios kirchneristas.

Los abogados Dionisio Velasco y Juan Carlos Coulleri, abrieron las exposiciones sobre las designaciones irregulares y las fiscalías federales de Paso de los Libres (Corrientes). Una denuncia que acompaña el Colegio de Abogados de esa ciudad correntina, donde los fiscales designados –según los denunciantes-- fueron “los únicos que fueron reprobados en el concurso” para acceder al cargo. Sin embargo, nunca hubo una respuesta de Casal. Ahora también, los denunciantes abrieron una causa penal, que involucra al procurador.

También los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, llevaron ante la Bicameral su preocupación las funciones de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), creada por Casal en 2018 como “instrumento institucional” de la procuración. García y Schmeigel plantearon sus dudas y las “vagas explicaciones” de Casal sobre su relación con los servicios de inteligencia nacional e internacionales y una secretaría que se propone crear “un área de Planeamiento Estratégico analizará el extremismo violento; la seguridad migratoria; los combatientes terroristas extranjeros; el terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear”. Los referentes del organismo mostraron su preocupación sobre el contexto de su creación, en medio de la actitud del gobierno macrista de persecución a pueblos originarios, especialmente mapuches.

También expuso el fiscal de Tierra del Fuego, Adrián García Lois, sobre procedimiento disciplinario iniciado cinco años atrás y que Casal desempolvó en 2018 y que le bloqueó la posibilidad de presentarse al concurso para la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia. Ahora con una enfermedad de esclerosis degenerativa, aseguró que Casal lo “hostiga” por su licencia por enfermedad “violando toda la legislación laboral”.

Antes, Rívolo redujo su intervención a respaldar igual que la AFFUN “el procedimiento disciplinario” de la Procuración lleva adelante contra los fiscales, “desde siempre” e implementado por el ex procurador Esteban Righi. También minimizó la creación de la SAIT, formada por “tres personas”, que es “una secretaría sin facultades” y a la que se recurre a pedido de los propios fiscales. Aunque sostuvo que él no recurrió nunca.

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade rompió el molde. Sostuvo que la oposición descalifica cualquier expositor que no le conviene, acusándolo de integrar Justicia Legítima o que son k. Una actitud que contraponen con “los independientes que no lo son”, como es caso de Rívolo y la AFFUN: “son los identificados con la derecha argentina, con la embajada de los Estados Unidos, los medios concentrados y Juntos por el Cambio”. El dipuatdo le cuestionó a Rívolo “la doble vara” cuando junto con la AFFUN y a pesar a las “maniobras extorsivas” sobre la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, sostuvieron que tenía que “dar un paso al costado”. Pero que "nunca se pronunciaron sobre forum Shopping del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco con la denuncia a Stornelli, ni la causa de Dolores sobre espionaje ilegal o cuando desplazaron al fiscal (Juan) Zonni de la causa Correo Argentino”, entre muchas otros silencios que le reprochó Tailhade.

La senadora María de los Angeles Sacnun (FdT) también le apuntó a Rívolo por su defensa incondicional de Casal, a lo que el fiscal contestó que “cuando haya una causa objetiva, nosotros vamos a adoptar una posición”. Rívolo también defendió el pronunciamiento en contra del corrimiento de los fiscales nombrados “irregularmente” por Gabriela Michetti y “sin el respaldo del Cuerpo” de los fiscales que adopta el Senado para el juicio político del Procurador. “Es respetar la decisión del juez natural. Y el ámbito para discutirlo es la justicia”, afirmó Rívolo. “Ese es un tema que se debate en el Congreso, no en la justicia”, le respondió el diputado Pablo González (FdT).