Pepe Mujica: "No dejaré la política mientras las neuronas me funcionen"

Días después de renunciar a su banca en el Senado, el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica expresó: "Amo la política, pero amo más la vida. No dejaré la política mientras las neuronas me funcionen". Brindó una entrevista a AM 750 este sábado por la mañana.



"Estaba dejando de estar. Ser senador implica relacionarse todo el tiempo con gente, recibirla, ir a lugares. Me di cuenta de que ejercía el papel de senador demasiado nominalmente", añadió.

Para Mujica, "los hombres pasan", pero "quedan las causas". Son "eternas", como por ejemplo "la lucha por la equidad". "Hace 20 años que la lista que nos representa es la más votada. El legado que podemos dejar es que haya brazos que levanten las viejas banderas", sostuvo.

