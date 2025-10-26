Este domingo 26 de octubre se votó en todo el país para renovar parciamente las Cámaras de Diputados y Senadores. Por primera vez se usó a nacional la Boleta Boleta Única de Papel (BUP).

¿Quiénes estaban obligados a votar en las elecciones bonaerenses?

En Argentina, el voto es un derecho para todas las personas entre 16 y 70 años y, además una obligación, para los que tengan entre 18 y 70 años. Los electores con este deber cívico son aquellos que se encuentren incluido en el padrón electoral.

Si una persona no acude a votar y no lo justifica ante la Junta Electoral, puede recibir una multa y quedar registrado en el Registro de Infractores al Deber de Votar de la Justicia Nacional Electoral.

¿Quiénes se encuentran exentos de la obligación de votar?

Las personas entre 16 y 18 años o mayores de 70 años, si bien tienen el derecho de votar, no pesa sobre ellos una obligación, ante lo cual no podrán ser sancionados con multas o incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar.

Si al momento de los comicios, la persona se encuentra a más de 500 kilómetros del lugar de votación, también se encuentra exenta. En este caso deberá realizar una denuncia policial en el lugar donde se encuentre para justificar la ausencia.

Otra justificación que impide sanciones, se trata de si una persona no vota por enfermedad o fuerza mayor, ante lo cual deberá justificar con un certificado médico.

Si la persona trabaja en un servicio público y debe realizar tareas durante los comicios.

¿Qué pasa si no pude ir a votar este 26 de octubre?

El artículo 137 de la Ley Electoral provincial determina que “se impondrá multa de $50 a $500 pesos al elector mayor de 18 años y menor de 70 años de edad que dejaren de emitir su voto y no se justificare ante la Junta Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

Asimismo, podrán ser incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar de la Justicia Nacional Electoral. A fin de evitar estas consecuencias, podrán justificar la ausencia en la Junta Electoral bonaerense.