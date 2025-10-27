Tras las elecciones legislativas nacionales del domingo, el gobernador Gustavo Sáenz destacó el desempeño de su espacio, Primero los Salteños, que se consolidó como segunda fuerza en la provincia, detrás de La Libertad Avanza.

"Salta habló con fuerza, con dignidad y con esperanza", expresó el mandatario al valorar el respaldo ciudadano a una propuesta local en una elección marcada por el voto nacional.

Sáenz subrayó que el resultado "ratifica la confianza en un proyecto que defiende los intereses de los salteños por encima de las banderas partidarias". En ese sentido, afirmó: "Salta demostró que tiene voz propia y que no se deja arrastrar por la grieta nacional. Seguiremos trabajando con todos, sin importar el color político, porque el pueblo nos pidió unidad y gestión".

El gobernador reconoció que su espacio no logró imponerse, pero celebró el apoyo recibido como un mensaje de autonomía política: "El pueblo habló, y lo hizo con dignidad. Dijo que quiere un gobierno que escuche, que haga y que no se quede en las discusiones estériles".

De cara al futuro, sostuvo que "la provincia necesita una mirada federal real, que nos devuelva el protagonismo que merecemos". Enfatizó que su gestión redoblará los esfuerzos para impulsar obras de infraestructura, generar empleo y fortalecer el desarrollo regional. "Sabemos que hay zonas postergadas y brechas por cerrar, pero tenemos la decisión y la fuerza para hacerlo", aseguró.

Finalmente, el mandatario agradeció a todos los salteños que participaron del proceso electoral y reafirmó su compromiso con el crecimiento de la provincia: "La esperanza no se improvisa, se construye con hechos, con coherencia y con la confianza del pueblo", concluyó Sáenz.