La madre de los Etchevehere dijo que va a entrar al campo y que no teme ir presa

“No va a entrar nadie, a menos que nos atropellen”, aseguró Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, madre de Dolores, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, apostada en la puerta de la estancia “Casa Nueva”, la propiedad que sus hijos varones disputan a su hermana. "Se acabaron las palabras, ahora vamos a los hechos", amenazó.

Barbero Marcial aseguró que “si no nos defiende la justicia, nos vamos a defender nosotros” y que no permitirá el ingreso o egreso a la estancia.

Este sábado, aseguró que al día siguiente (por este domingo) iba a entrar a la propiedad y que no tenía “miedo de ir presa”. Una orden judicial emitida por el juez Raúl Flores -recusado por Luis Miguel Etchevehere- prohíbe el ingreso de Barbero Marcial y sus hijos varones al lugar donde está Dolores. “Si no nos defiende la justicia, si no nos defiende el Gobierno nacional, si no nos defiende el Gobierno provincial, nos vamos a defender nosotros con toda la gente”, amenazó frente a medios de comunicación.

Barbero Marcial filmó también un video para agradecer el apoyo de los ruralistas y militantes del PRO que bloquearon la entrada de la propiedad para intimidar y echar a Dolores. Según dijo, “un grupo de desconocidos portando picos y palos, e invocando el nombre de Juan Grabois entró en nuestro establecimiento ‘Casa Nueva’” y los acusó de disponer “de las instalaciones que allí tenemos”.

Aliada con el sector masculino de la familia, Etchevehere no mencionó a su hija Dolores en ningún momento y aseguró: “Mi orgullo, además del que siento por mis tres hijos y mis nietos, es haber podido conservar intacto el patrimonio familiar a través de todos los avatares sufridos en la República Argentina”.

Barbero Marcial acusó de “usurpar” la tierra al dirigente social y abogado de Dolores, Juan Grabois, a quien le pidió no aceptar “donaciones de bienes ajenos amparándose en la impunidad de los débiles”.

Para este domingo, los varones Etchevehere y un conjunto de ruralistas convocaron a un banderazo “en defensa de la propiedad privada” en la puerta de “Casa Nueva”.