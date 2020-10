Alberto Fernández inauguró la estatua Kirchner en el CCK: "Vamos a poner de pie a la Argentina como Néstor me enseñó"

"Es el discurso más difícil que me ha tocado, quiero serles sincero. Y algo me dice que el destino existe porque justo hoy hace un año ganábamos la elección que nos volvió a poner en el gobierno. Para mí no es fácil porque en mi vida hubo un antes y un después de Néstor", empezó Alberto Fernández su discurso en el Centro Cultural Kirchner en el que recordó los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner. Y lo explicó: "Porque hubo un antes y un después en mi mirada de cómo hacer política. Recordaba los primeros días, éramos muy pocos los que creíamos en la osadía de pensar que había llegado el momento de hacer otra cosa en la política argentina. Había llegado el momento de ser Políticamente Incorrecto, como titulé mi libro sobre él. Néstor Fue un Presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban. Hizo cosas que creíamos imposibles: desde poner una Corte Suprema digna hasta terminar con la impunidad de los genocidas", siguió el Presidente.

Luego, Fernández dijo: "Hoy estamos poniendo a Néstor en el lugar que merece. Cuando Ernesto Samper me contó que esta estatua había quedado en un depósito lo llamé a Julio Vitobello y le pregunté a Cristina dónde podíamos poner la estatua. Mi deber es terminar lo que empezó Néstor y siguió Cristina. Y así lo vamos a hacer. Vamos a poner de pie a la Argentina como me enseñó Néstor. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión me prgunto ¿qué haría Néstor?, confesó emocionado el Presidente.