Elisa Carrió afirmó que la vacuna contra el coronavirus es un negocio y que no se la aplicará

La ex diputada Elisa Carrió sostuvo que la vacuna contra el Covid-19 se trata de "un negocio y una desesperación de Cristina" y adelantó que no se aplicará la vacuna si esta llega a estar disponible en los próximos meses para los grupos de riesgo.

Además, la líder de la Coliación Cívica volvió a relucir sus posiciones místicas al sostener: "No tengo miedo a contagiarme porque tengo fe" y cerró con una premonición: "Hay que ser muy prudente porque van a venir muchas pandemias".

La ex diputada volvió a exponer su visión negacionista de la pandemia de Covid-19 que ya cuenta con 43 millones de contagios a nivel global y más de un millónes de víctimas fatales, al reducir la carrera de decenas de países y laboratorios en todo el planeta a "un negocio y una desesperación de Cristina".

Además, la prédica de fé católica de Carrió, por la cual asegura no tener miedo a contagiarse, choca con las exigencias del propio papa Francisco, quien pidió que la aplicación sea gratuita y el descubrimiento sea patrimonio de la humanidad.

En agosto pasado, Carrió había hecho otras declaraciones conspiracionistas sobre la gestión de la pandemia en la Argentina, similares a las que se escucharon en las repetidas marchas anticuarentena convocadas por el ala dura de Juntos por el Cambio. "Estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, están instalando un estado de sitio de hecho", denunció la ex diputada al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta en un hilo de tuits, cuando el gobierno nacional pidió evitar las reuniones familiares.

"Alberto y Cristina son lo mismo, porque son fascistas en el fondo", había insistido Carrió en un hilo de Twitter y calificó a aquel pedido del gobierno nacional como "un acto dictatorial que tiende a destruir los hogares: los grandes van a morir de soledad, los hijos están con depresiones profundas".

La ex legisladora nacional, que renunció a su banca en el Congreso en octubre pasado, también detalló en una entrevista con TN cuáles serán sus actividades alejada de la política: "Me voy a dedicar a hacer stand up espiritual, yo ya no estoy en la política. Voy a hacer el personaje de mi abuela Avelina, que va a discutir con la tía Coca y con un montón de gente en Instagram", reveló.

Carrió también se mostró como emprededora y aseguró que fundará la marca By Carrió. "Estamos haciéndolo con mujeres que serán socias nuestras, para demostrar que las mujeres que cosen pueden ser dueñas de una sociedad anónima que exporte y vamos a hacer cápsulas de vestidos de verano y ropa vintage", proyectó la líder de la Coalición Cívica, quien en los últimos días mantuvo aireadas peleas con el ex presidente Macri, su aliado en la construcción de Cambiemos.