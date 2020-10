Cómo interpreta Alberto Fernández que Elisa Carrió lo haya llamado "Mi presidente"

Elisa Carrió es siempre coherente en su incoherencia, pero a un tiempo no da puntada sin hilo. La líder de la Coalición Cívica, que llegó a llamar "fascista" al gobierno del Frente de Todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dio un bandazo inesperado y sorprendió con un tuit de apoyo al Presidente. "No soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi Presidente, lo votó la ciudadanía. Y hay que fortalecerlo", escribió la ex diputada. El primer mandatario, consultado por PáginaI12 sobre este inesperado apoyo, lo interpretó sin dudar un nanosegundo: "Cosas que logra Cristina. Ella dice siempre que Cristina quiere desestabilizarme", dijo a este diario. A buen entendedor, pocas palabras. El Presidente no se tomó la invitación a fortalecerlo como un acto solidario en un momento difícil del país, sino que que de inmediato lo leyó como un ataque indirecto a la vicepresidenta, con la que "Lilita" tiene, desde hace años, una malsana obsesión.





Efectivamente, Carrió dijo en estos días una frase delirante: "La jefa es Cristina y Cristina es Pe rona, no es Evita. El golpe está hecho". Luego, llamó a fortalecer a Alberto Fernández. El Presidente, que se caracteriza y hasta es criticado por algunos debido a su capacidad de dialogar con todos los sectores del arco político, no tiene precisamente la mejor de las opiniones de Elisa carrió y de lo que representa en el sistema político argentino. Por eso, leyó la frase como el famoso abrazo de oso.



Pero el intento de horadar a Cristina Fernández de Kirchner no es por estos días la única obsesión de Elisa Carrió: también quiere despegarse de Mauricio Macri, contra quien se despachó con las siguientes frases:

**Estoy enojada con Macri, no tengo ganas de hablar con él porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana Awada".

**"Macri ya fue".

**"A Macri le paré dos golpes que querían hacerle".

Su intento de mostrar "moderación" también incluyó un apoyo a la designación de Daniel Rafecal como Procurador. Otra vez, enhebró la aguja. No es que le guste apoyar al candidato de Fernández, pero un dirigente avezado dijo a este diario que lo hizo "sólo porque no quiere que prospere un candidato elegido por Cristina para el cargo".

Lo que quiere Carrió es despegarse del expresidente Mauricio Macri, que pasa uno de sus peores momentos luego de la aparición del libro Hermano de Santiago O´Donnell y las causas en su contra que hay en la justicia. "Lilita" dejó muy claro que su candidato para competir en una elección general, si se diera hoy, es Horacio Rodríguez Larreta. También sostuvo que le gustaría que el país fuera gobernado por "alguna de sus hijas". Cuando le preguntaron si se refería a María Eugenia Vidal, dijo que sí, entre otras. Lo que no quiere decir que mañana no cambie de opinión. Siempre y cuando le convenga Porque es Carrió es inconsistente, pero siempre, siempre juega para ella.