Dolores Etchevehere: "No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta"

Después de conocer el fallo de la jueza María Carolina Castagno, quien ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva en la provincia de Entre Ríos a los hermanos varones de la familia, Dolores Etchevehere afirmó que la justicia de Entre Ríos "falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos".



"No voy a salir de acá; me van a sacar muerta. Una vez más la Justicia de la provincia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví a través de estos 11 años de calvario", dijo Dolores, a través de un audio difundido por uno de sus abogados, Juan Grabois, tras conocerse la decisión de la jueza.



En ese sentido, añadió: "Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la Justicia de Entre Ríos, favorece a los corruptos, acepta sus órdenes: No voy a salir de acá, me van a sacar muerta".



Tras conocerse el fallo, los miembros del Proyecto Artigas anunciaron que "van a respetar las decisiones de la Justicia" y apelarán la decisión de la jueza María Carolina Castagno, quien ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva en la provincia de Entre Ríos.



"Como lo dijimos siempre, respetamos las decisiones de los organismos democráticos y de la ley, y por supuesto que no compartimos la mirada de esta jueza. Apelaremos para que intervenga el tribunal superior", afirmó uno de sus abogados, Facundo Taboada en declaraciones a la Radio AM 750.



En tanto, Juan Grabois anunció a través de su cuenta de Twitter que a las 15 realizarán "declaraciones públicas con nuestra posición sobre el fallo adverso y los pasos a seguir desde el Proyecto Artigas".