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En la jornada previa al 24 de marzo, la gente colmó la plaza
No alcanza un día para tanta lucha
Miles de personas se acercaron a la vigilia que promete una plaza repleta para este martes. La emoción y la memoria atravesó a la multitud en la previa al 24 de marzo.
24 de marzo de 2026 - 0:50
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Una multitud se acercó a la plaza para participar de la vigilia por la memoria.
(Adrian Perez)
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