Devastador paso del huracán Zeta por el sur de Estados Unidos

Al menos tres personas han muerto en Louisiana, Mississippi y Georgia desde que el huracán Zeta tocó tierra este miércoles al sur de Nueva Orleans, dejando en su estela de destrucción rumbo al nordeste a más de 2,3 millones de personas sin energía eléctrica, informaron hoy las autoridades.



Esta mañana, el ojo del ciclón, dregradado ya a tormenta tropical, se hallaba en la región fronteriza entre los estados de Carolina del Norte y Tennessee, con vientos sostenidos de unos 80 kilómetros por hora avanzando hacia el nordeste a una velocidad de desplazamiento de unos 60 kilómetros por hora.



Las lluvias torrenciales y los vientos fuertes causaron graves daños y la interrupción del suministro de energía eléctrica en Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, y los meteorólogos indicaron que Zeta podría causar inundaciones cuando llegue a Washington DC, Virginia y Maryland, en su avance hacia Nueva Inglaterra.



El pronóstico añade que las lluvias de esta tormenta podrían convertirse en nieve en el norte del estado de Nueva York.



Las autoridades de Louisiana indicaron que debido a la tormenta una persona murió electrocutada en Nueva Orleans, mientras que otra falleció en Biloxi (Mississippi) y un hombre en Acworth (Georgia), cuando un roble fue derribado por los vientos y cayó sobre una casa móvil.



Cuando tocó tierra en la tarde del miércoles cerca de Cocodrile, en Louisiana, Zeta llegó con vientos sostenidos de 176 kilómetros por hora.



Éste ha sido el quinto huracán con nombre que llega a esa región este año, y el más fuerte ocurrido tan tarde en una temporada de huracanes desde 1889.



El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, advirtió a los residentes de que no salieran a curiosear los daños causados por el huracán. Zeta ha dejado en nuestras comunidades peligros como calles inundadas, líneas del tendido eléctrico caídas y animales silvestres desplazados, y son peligros que no deben tomarse a la ligera", señaló el gobernador en un mensaje en Twitter.



En Nueva Orleans, hasta el 77 % de la ciudad quedó sin energía eléctrica y la empresa Entergy indicó que 158.920 usuarios en esa ciudad y 178.700 en el municipio de Jefferson se quedaron sin electricidad y quizá deberán esperar hasta 10 días para recuperarla.



"Estábamos preparados para un número significativo de apagones y eso fue, por cierto, lo que ocurrió", dijo la portavoz de la empresa, Lee Sabatini, al diario The Times Picayune.



La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, también advirtió a los residentes que no salgan a inspeccionar los daños o a limpiar las calles e indicó que ésa es tarea del Departamento de Parques y Avenidas.



Los funcionarios de esta agencia mencionaron el caso de un hombre de 55 años que resultó electrocutado cuando hizo contacto con un cable del tendido eléctrico. "Esto no es para que los residentes lo hagan por su cuenta. Por favor, déjenlo en manos de las autoridades de seguridad pública", dijo Cantrell.