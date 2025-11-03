En estas horas son dos los nombres que suenan como reemplazo de Diego Santilli, quien finalmente no asumirá su banca luego de que —a una semana de ser electo— aceptara la convocatoria del presidente Javier Milei para asumir como ministro del Interior. Por un lado suena el nombre de Rubén Torres, hombre de Sebastián Pareja; del otro, Ana Tamagno, corista de Milei en la Banda Presidencial.

La discusión acerca de quién debe asumir se puso en marcha el mismo domingo, luego de que el presidente confirmara a Santilli como ministro del Interior. En las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo 17 bancas. Tamagno ocupaba el puesto 18, aunque por la ley de paridad de género podría ingresar Torres, el siguiente varón en la lista.

Quién es Ana Tamagno

La primera vez que el país vió a Tamagno fue sobre el escenario del Movistar Arena. Claro, muchos –la gran mayoría– no tenía ni idea de quién era. Para el público en general era simplemente la corista de la Banda Presidencial, integrada por amigos de Javier Milei, que lo segundan en shows para que el Presidente pueda cumplir su sueño de ser una estrella de rock.

Tamagno tiene 43 años y además de corista de Milei se desempeña como docente de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal. Durante años fue militante radical, pero sus alumnos le mostraron a Javier Milei y, tras ver unos videos en YouTube del Presidente, se volvió “termo” de LLA.

“Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, dijo la docente de literatura con un uso borroso del adverbio.

Sin embargo, su cercanía con Milei parecería no pasar tanto por sus alumnos, sino que están más bien puertas adentro de la casa.

Además de docente, Tamagno es la esposa de Marcelo Duclós, uno de los biógrafos de Milei y que también integra la Banda Presidencial. De hecho, la cantante devenida en diputada, fue editora de su último libro, La construcción del milagro.

De confirmarse esta noticia, la profesora de literatura se convertía en la cuarta música del Presidente en convertirse en legisladora, siguiendo los pasos de Lilia Lemoine, que pasó de maquilladora presidencial a diputada; de Alberto “Bertie” Benegas Lynch, hijo del economista de cabecera de Javier Milei; y de Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, futuro senador.

¿Y si no es la corista?

Si no asume Tamagno, la siguiente en la lista de diputados, quien tomará el lugar de Santilli será Rubén Torres, un referente de Sebastián Pareja, y armador del partido de Ezeiza.

De este modo, Pareja ganaría un importante peso en Diputados, ya que ingresó él mismo como diputado y puso a Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro y Andrea Vera.