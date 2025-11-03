Noviembre vuelve a ser el Mes de la Afroargentinidad. Desde hace quince años la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) impulsa una agenda que combina reflexión, arte y acción política. El ciclo de actividades incluye seminarios, conversatorios y una noche solidaria. Esta programación busca visibilizar la historia y los desafíos actuales de la comunidad afroargentina. Como organización referente de la afrodescendencia y el antirracismo en el país, DIAFAR impulsa una agenda cargada en alianza con distintas organizaciones, para construir un presente donde la justicia social y la justicia racial sean inseparables.

La programación comienza el viernes 7 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), se realizará el III Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Afrodescendientes, uno de los espacios de debate más importantes del campo antirracista en la región.

Las actividades continúan el viernes 14 con el seminario “Afrodescendientes y Africanos en Argentina”, el viernes 21 con el encuentro “Historia de la Comunidad Afroargentina” y el viernes 28 con la proyección de una documental de animación sobre Monteagudo, del realizador afropuruano Roberto Chevéz. Todas se realizarán en Espacio Malcolm, punto de encuentro clave de la comunidad afroargentina en Buenos Aires.

El domingo 23, en tanto, a las 19 hs se celebrará la Noche Solidaria, una jornada abierta que reunirá a la comunidad, organizaciones sociales y público en general en torno a la música, la cocina y la memoria compartida. El evento tendrá lugar en la Sala 41, en el barrio porteño de San Telmo, con cupos limitados.

Un encuentro clave para la articulación antirracista regional

El viernes 7, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), se realizará el III Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Afrodescendientes, bajo el lema “Democracias fracturadas, pueblos en lucha: los desafíos de la justicia racial en la región”.

Este encuentro se desarrolla en un momento decisivo para la agenda afrodescendiente, marcado por la proclamación del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) por parte de la Asamblea General de la ONU. El seminario busca proyectar este nuevo ciclo como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad antirracista, promover la voluntad política y asegurar que los compromisos asumidos se traduzcan en transformaciones concretas en la vida de las comunidades afrodescendientes. Organizado por el Núcleo de Estudios sobre Racismo y Desigualdades (UMET/DIAFAR) y acompañamiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el encuentro reunirá a Dina Sánchez (UTEP), Katia Régis y Nonato Nascimento (Ministerio de Igualdad Racial de Brasil), Patricia Sáenz (ex Ministerio de Trabajo de la Nación) y Federico Pita (UMET/DIAFAR), con la moderación de Jeremías Pérez Rabasa (UMET/DIAFAR). La actividad con inscripción previa se propone como un espacio de pensamiento crítico y acción colectiva para consolidar una agenda de justicia racial en América Latina y el Caribe.

Como cada año DIAFAR convoca a un mes de memoria activa, orgullo y afirmación afroargentina. Es un tiempo para volver sobre la historia, reconocer las huellas africanas que conforman nuestra identidad y proyectar un futuro donde la diáspora africana sea parte esencial de la vida cultural y política del país. En cada encuentro, la invitación es a celebrar la herencia afrodescendiente, sostener la resistencia colectiva y reafirmar que la lucha por la igualdad y las reparaciones nos involucra a todos.