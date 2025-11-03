"Yo creo que sí", dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser consultado si "los días de (el presidente Nicolás) Maduro como presidente estaban contados". En una entrevista con la CBS, Trump dijo "lo dudo" respecto de si los ataques que desde septiembre el Ejército norteamericano realiza contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Pacífico, que ya causaron 64 muertes, desencadenarán en ataques militares sobre el territorio venezolano.

"No hablo con los periodistas sobre cuándo voy a realizar un ataque", respondió.

Trump, en la entrevista con la CBS, justificó los ataques y arrojó cifras como que "Venezuela ha traído a 11.888 asesinos" a suelo norteamericano, "ha vaciado sus cárceles en nuestro país" y cuantificó que cada barco derribado --"estoy de acuerdo, es algo terrible", se desentendió-- evita la muerte de 25 mil estadounidenses. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU exigió el fin de esta política y declaró que se trata de "ejecuciones extrajudiciales".

Previamente, al descender del Air Force One y ser preguntado por posibles planes concretos de Estados Unidos para un ataque a Venezuela, respondió de manera similar.

"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", dijo, criticando de nuevo el cuestionamiento.

Maduro, quien está acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha asegurado que Washington utiliza el tráfico de drogas como un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano. Mientras que la Casa Blanca aún no ha hecho pública ninguna evidencia sobre las supuesta vinculación narco con las embarcaciones derribadas y las personas ejecutadas.