Inevitables

TEATRO

Monólogos de la peste

Con selección de Mauricio Kartun, esta antología testimonial es el resultado de un concurso que la sala Caras y Caretas organizó desde el comienzo de la cuarentena, y al que se presentaron alrededor de 2500 participantes. Bajo dirección general de Marcelo Melingo, los monólogos escogidos --firmados, entre otros, por Patricio Abadi, Bernardo Cappa y Sol Rodríguez Seoane-- fueron grabados bajo los protocolos correspondientes por diez actores y actrices junto a sus respectivos directores y directoras, entre los que figuran Paula Hernández, Juan Parodi, Malena Figó, Julieta Berenguer, y siguen las firmas. Con Gustavo Garzón, María Onetto, Luis Ziembrowski, María Ucedo, Julián Lucero, Claudio Da Passano, Poli Dulitzky, Luis Campos, Gabo Correa y Agustín Rittano.

Disponible desde el viernes 6 a las 21, al domingo 8 a las 23, por Alternativa Teatral. Gratis.

Reconstrucción

Esta producción audiovisual de Francisco Lumerman --con asesoría audiovisual de Benjamín Naishtat-- muestra las audiciones ficcionadas de un elenco que está por comenzar a ensayar la obra El amo del mundo, de Alfonsina Storni. A modo de juego de cajas chinas, mientras avanza el trabajo se filtran imágenes del detrás de escena de la realización audiovisual. El equipo busca así reponer dos pasados: el de los años veinte, el contexto de la pieza, y el del mundo anterior a la pandemia. Esta pieza forma parte del ciclo Modos Híbridos, que propone un abordaje audiovisual a la programación del teatro para 2020. Con Diego Gentile, Fiamma Carranza Macchi, Rosario Varela, David Subi, Elena Petraglia y Franco Quercia.

Disponible a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y la web complejoteatral.gob.ar. Gratis.

MÚSICA

Pasionarias

Después de añejar el proyecto durante casi dos décadas, las que lo separan de una presentación inicial en el Malba, la cantante Silvia Iriondo finalmente ha reunido en un disco la obra de cuatro mujeres americanas de habla hispana a través de las que pretende conocer el corazón de América Latina: Violeta Parra, Chabuca Granda, Leda Valladares y Frida Kahlo. “La necesidad surgió a partir de mi encuentro con los textos de Kahlo, que me remitieron a la sorprendente afinidad que existe entre estas cuatro mujeres”, explica Iriondo, que en los diez temas del trabajo recorre el cancionero original de las tres cantantes, ilustrados en el librillo del CD --diseñado por Alejandro Ros-- por la obra de la artista mexicana. Participaron de su grabación Cato Fiendrich en piano, Mono Hurtado en contrabajo, Tiki Cantero en batería, Ailín Gazzo en cello, Francisco Barreña en guitarra, Lucas Nikotián en piano y el quinteto de Carlos Aguirre, entre otros.

Mudar



Ansiosos por presentar su nueva formación, el ahora quinteto de rock uruguayo Eté & Los Problems se encerró durante la pandemia en un espacio vacío a grabar algunas canciones de un repertorio que ya tiene cuatro discos, editados durante sus trece años de historia. El resultado es un flamante EP en vivo, que de aquel lado del Río funciona como prólogo al efectivo estreno de la formación sobre el escenario --en Montevideo ya se permiten los shows en vivo-- pero desde acá sirve como pequeño paliativo de tanta distancia. “Voy a adelantar las horas/ hasta que te hayas disuelto”, canta Ernesto Tabárez en “Máquina del tiempo”, que ofició como primer adelanto, un tema originalmente incluido en Hambre (2018), pero que indudablemente resuena en los tiempos que corren.

ONLINE

Truth Seekers

Nick Frost y Simon Pegg, protagonistas de ese fenómeno de culto llamado Muertos de risa (Shaun of the Dead), están de regreso al frente de esta comedia satírica seriada, disponible en la plataforma Prime Video de Amazon. Frost es Gus, un técnico especializado en señales wifi e investigador amateur de lo paranormal; Pegg es su jefe Dave, el dueño de una compañía de banda ancha que parece andar en algo fuera de lo común. Gus y su equipo de cazafantasmas recorren la campiña inglesa y diversos pueblitos en busca de casas embrujadas, hospitales habitados por seres extraños y hasta bunkers subterráneos cargados de energía sobrenatural, compartiendo sus descubrimientos en un canal online. De a poco, capítulo a capítulo, el grupo de “buscadores de la verdad” descubrirá que el futuro mismo de la humanidad depende de su accionar y buen criterio. Mezclando con gracia y efectividad el humor y el terror, el reparto incluye además a esa institución del cine británico llamada Malcolm McDowell.

The Americans

Suspenso, política, sexo y humor negro. Finalmente, luego de idas y venidas y varios retrasos, Prime Video acaba de sumar a su oferta online los 75 episodios de la notable creación de Joe Weisberg, una verdadera asignatura pendiente de las plataformas de streaming en el mercado latinoamericano. Las emisiones originales de la serie de FX, ganadora de un Globo de Oro a la Mejor Serie Dramática, tuvieron lugar entre enero de 2013 y mayo de 2018, seis temporadas durante las cuales los Jennings (Keri Russell y Matthew Rhys Evans), en apariencia una típica familia de Washington, D.C., debió sufrir las mil y un desventuras para ocultar sus verdaderas identidades: los espías de la KGB Nadezhda y Mischa.

CINE

En las rocas

En su nuevo largometraje, disponible en Apple TV +, la realizadora Sofia Coppola (Perdidos en Tokio) vuelve a convocar a Bill Murray para encarnar a Felix, un veterano mujeriego irresistible y encantador, lleno de virtudes y defectos. Su hija Laura (Rashida Jones), una escritora neoyorquina que últimamente tiene problemas para concentrarse en el trabajo, se acerca a los cuarenta años y su matrimonio, que parecía perfecto, comienza a resquebrajarse ante la posibilidad de una infidelidad. A partir de esa sospecha no comprobada, Coppola hace que la pareja despareja de padre e hija se meta en una serie de aventuras un tanto absurdas, persecución automovilística incluida. Lo mejor de On the Rocks es, sin duda, su tono de comedia sofisticada old school, que hace de las calles, lobbys de hotel y bares de la Gran Manzana el trasfondo ideal para una historia amable e ingeniosa. El comediante Marlon Wayans hace las veces de esposo siempre ocupado y con escaso tiempo para las obligaciones familiares.

Borat Subsequent Movie

Catorce años después de la visita original, Borat viaja nuevamente a los EE.UU. para entregar en mano un jugoso soborno (en especie) al gobierno estadounidense. El estreno de la secuela del film de 2006 en la plataforma de Amazon generó la semana pasada una inevitable grieta: mientras algunos ven en ella una genial sátira sobre la era Trump, coronada por la pandemia de codid-19, otros encuentran en la creación de Sacha Baron Cohen un grueso ejemplo de propaganda política disfrazada de comedia. Tal vez la nueva Borat no sea ni una cosa ni la otra, aunque es innegable que varios de los dardos disparados por el periodista kazajo más famoso del mundo llegan al blanco sin errar ni un milímetro.

TV

Speakerine

La misoginia, los intereses más poderosos y el deseo de emancipación forman parte de esta miniserie en seis episodios que Europa Europa comenzará a emitir este martes. Esa maldita costumbre de encasillar a partir de ideas previas ha hecho que más de un comentarista la señalara como la “Mad Men francesa”, pero si bien es cierto que el diseño de producción de época es uno de los atractivos evidentes en un primer vistazo, aquí el punto de vista femenino es esencial a la trama. Corre el año 1962, en pleno apogeo del conflicto en Argelia. Christine Beauval (la actriz belga Marie Gillain) es la presentadora de un programa de televisión muy exitoso. Esposa de un ejecutivo de la tevé, madre de dos hijos y la speakerine más celebrada de Francia, su situación comienza a tambalear luego de ser brutalmente agredida en los estudios, punto de partida para un relato que cruza “la reconstrucción histórica con Agatha Christie”, según reza una de las frases promocionales.

Martes a las 23, por Europa Europa.

Escandalosos: La Película

La creación animada de Daniel Chong no sólo se transformó en uno de los favoritos de la audiencia infantil: con su sensibilidad hípster y sentido del humor cercano a la sitcom la serie de animación Escandalosos ha sabido conseguir un amplio público adulto. De no ser por la pandemia, Pardo, Panda y Polar hubieran llegado a la pantalla grande con su primer largometraje, que la señal Cartoon Network estrena directamente en su señal el próximo viernes. A la manera de una road movie, los tres amigos peludos deben escapar por la ruta ante la presencia de un malvado agente del Departamento de Control Animal, el agente Trucha, ayudados por algunos de sus viejos amigos.

Viernes 6 a las 20, por Cartoon Network