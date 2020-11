Liga Profesional: Colón goleó a Defensa en el debut

Colón de Santa Fe debutó de la mejor manera en la Copa de la Liga Profesional al superar por 3 a 0 a Defensa y Justicia como visitante en Florencio Varela, por la primera fecha del grupo 2. El "Sabalero" se adelantó a los once minutos del primer tiempo gracias a una definición de Federico Lértora, y lo liquidó en el tramo final con dos geniales definiciones del experimentado Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y el ingresado Cristian Bernardi.

El conjunto santafesino, que tuvo el debut como entrenador en su nuevo ciclo de Eduardo Domínguez, le dio un duro golpe a Defensa, que guardó algunos futbolistas porque durante la semana definirá su continuidad en la Copa Sudamericana ante Sportivo Luqueño de Paraguay.

No pudo ser mejor el debut para Colón, más allá de algún tramo en el segundo tiempo donde Defensa y Justicia hizo los méritos necesarios para alcanzar el empate transitorio. Porque el Sabalero salió con todo en busca de una rápida ventaja, que consiguió a través de un soberbio cabezazo de Lértora, que clavó la pelota en el ángulo de un indefenso Unsaín.

Después, se dedicó a resguardar el arco defendido por Leonardo Burián, que si bien no tuvo que tener respuestas importantes, pasó algunos sobresaltos.

Defensa, dirigido por Hernán Crespo, repitió una y otra vez sus caminos, sin encontrar el éxito del gol, más allá de alguna decisión polémica del árbitro Mastrángelo, sobre todo en la primera mitad.

Colón tuvo que esperar hasta el ingreso del "Pulga" Rodríguez y de Bernardi para poder sentenciar la historia, en los últimos dos minutos. El del "Pulga", que a sus 35 años aún no sabe dónde jugará a partir de diciembre cuando vence su contrato, fue un gol a pura potencia, donde trabó y ganó dentro del área, antes de definir a un palo con un sutil toque. El de Bernardi, en tanto, fue una hermosa definición de "picota" ante Unsaín, en un contragolpe que denotó la desesperación de Defensa, que deberá lavar rápido su cabeza para enfocarse en la Copa Sudamericana.

Sintesis del partido

0 DEFENSA Y JUSTICIA: Unsain; Breitenbruch, Rodríguez, Martínez; E. Fernández, M. Benítez; Rius, Camacho, Gallardo; Leguizamón, Merentiel. DT: Hernán Crespo.

3 COLON: Burián; Olivera, Bianchi, Delgado; Vigo, Aliendro, Lértora, Farías, Escobar; Morelo, Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Defensa y Justicia. Arbitro: GV. Goles: 11m Lértora (C); 81m L. Rodríguez (C), 84m Bernardi (C). Cambios: 57m B. Romero por Leguizamón (DyJ), Pizzini por Merentiel (DyJ), Gómez por Farías (C), 65m Isnaldo por Gallardo (DyJ), Hachén por Camacho (DyJ), 72m Bernardi por Morelo (C) y L. Rodríguez por Chancalay (C).