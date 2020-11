Marchas por Paola Tacacho en Salta y Tucumán 

Las ciudades capitales de Salta y Tucumán estarán unidas esta tarde, a partir de las 18, por el reclamo de justicia para Paola Estefanía Tacacho, la docente salteña radicada en San Miguel de Tucumán que fue asesinada el 30 de octubre, por un hombre que la acosó de todas las formas imaginables durante cinco años, y que incluso anunció que la iba a matar, sin que los organismos del Estado encargados de dar protección a las personas lo frenaran, a pesar de que la víctima hizo 13 denuncias, desde 2015 a 2020.

De la manifestación en Salta participarán familiares y amigues de Paola, que tenía 32 años. De la movilización en Tucumán serán parte la madre y otros familiares, que están en esa provincia desde anteayer. Nilda Zerpa, prima de la víctima, contó que tras la autopsia, el cuerpo de la joven ya fue entregado a su madre, y que será cremado.

La convocatoria a ambas manifestaciones es amplia, desde el Plenario de Trabajadoras a gremios docentes. Todas hacen hincapié en el desprecio con que el Poder Judicial ignoró los pedidos de ayuda de la víctima y responsabilizan por ello también, sobre todo, al Estado tucumano.

En medio del dolor, la familia también se afana en reconstruir las acciones que había llevado adelante la joven en procura de poner fin al acoso sistemático que soportaba de parte de Mauricio Gilberto Parada Parejas, que se suicidió luego de acuchillarla la noche del viernes, en la vereda de la calle Monteagudo al 500 de San Miguel de Tucumán.

A archivo por falta de espacio

Ayer se difundió el detalle de las 13 denuncias presentadas por Paola. La primera, expediente 70722/2015, es de noviembre de 2015, por acoso y violencia de género, contra Parada Parejas. Fue cuando comenzaron las amenazas de muerte, los mensajes obscenos y violentos, tiempo después de que el joven dejara la cursada en el terciario del Colegio Mark Twain.

En realidad, el acoso fue dirigido a tres docentes, incluida Paola, con quien luego se ensañó particularmente, como recordó otra docente de esos tiempos, tras saber del asesinato de la joven. "En 2015 tuvimos un alumno en el terciario bien sombrío que, luego de dejar el cursado, comenzó a acosarlos a los tres virtualmente, inventaba cuentas fakes con agresiones pero se ensañó particularmente con la Pao", contó en su perfil de Facebook.

Paola Tacacho (extremo derecho) con colegas, en la época en que comenzó el acoso.

En 2016 Paola presentó tres denuncias contra Parada Parejas, dos en junio, por desobediencia judicial ambas, que se tramitaban en el expediente 34121/2016, porque el acosador tenía una orden de restricción de acercamiento dictada en mayo, pero no la cumplía. Estas denuncias se tramitaron ante el Juzgado de Instrucción III, a cargo del juez Francisco Pisa, quien dictó el sobreseimiento porque consideró que no había pruebas de que el autor de estos hechos fuera el acusado, y opinó que continuar con el proceso iba a ser "un dispendio jurisdiccional innecesario".

La tercera denuncia de 2016, expediente 49749/2016, fue por otra agresión del sobreseído Paradas Parejas, el 9 de septiembre.

Los allegados a Paola Tacacho han relatado que el acosador atacaba por periodos, tras un tiempo de silencio (quizás motivado por las denuncias) reaparecía con sus amenazas y acosos permanentes en el domicilio de la joven, en su trabajo y el gimnasio al que iba.

En 2017 Paola hizo dos denuncias en junio, ambas por desobediencia judicial, se tramitaron en los expedientes 39152/2017 y 39136/2017.

En 2018 lo denunció cinco veces, en marzo, mayo y julio. Ayer se supo que la primera denuncia, 17997/2018, por amenazas y desobediencia judicial, fue enviada a archivo por "no contar con espacio físico" por el auxiliar fiscal José Fernando Isa, a cargo de la Unidad Especial para la Resolución de Causas del Ministerio Público Fiscal tucumano.

La periodista Mariana Romero, de Los Primeros TV, de Tucumán, leyó al aire la parte final de la decisión: "Conforme al estado de la presente causa, y teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra este Ministerio Público Fiscal, al no contar con espacio físico suficiente tanto para el personal que se desempeña en esta Unidad Especial para la Resolución de Causas como para la cantidad de expedientes que se encuentran en trámite, y tratándose la presente de un hecho de vieja data, y hasta tanto se proceda a su efectiva conclusión, dispongo el archivo y remisión de la presente causa al archivo del Ministerio Público Fiscal ".



Las otras denuncias de ese año se tramitaron en los expedientes 18251/2018, 29713/2018, 32711/2018 y 42109/2018.

Las otras dos denuncias son de este año. La primera, expediente 29704/2020, es por un hecho de violencia cometido el 11 de mayo de 2020. La última, expediente 30095/2020, es por por amenazas proferidas el 12 de mayo.

Sin respuestas, o con respuestas negativas, en la Justicia penal, el 29 de mayo Paola intentó la vía civil, con una demanda por daños y perjuicios. Este proceso, en el que se convocó a una mediación con su violentador, estaba en trámite cuando la mató.

Además, a estas acciones penales y la civil, hay que agregar las dos denuncias que hicieron en Salta su madre y sus primas, por los mensajes intimidantes que recibían también ellas.

¿Qué no hizo?

"Ella se hartó de denunciarlo y lo único que hizo la Policía fue poner una perimetral. Cerró sus redes sociales para tener un poco de paz. Una vez nos contó que el tipo se metió a su edificio e hizo pintadas en su piso. Otra, que fue a hablar con la familia de él acompañada de un vecino y también se desentendieron diciendo que él era adulto y tenía problemas mentales. ¿Qué no hizo la Pao?", relató su colega del terciario donde conocieron a Parada Parejas. "No puedo creer que nuestras vidas no valgan nada, que nos maten porque sí", se horrorizó.

"Se presentó a todas las citaciones, pidió perimetrales y luego denunció el incumplimiento de su acosador a esas medidas perimetrales... nada fue suficiente para la Justicia que la desprotegió", afirmó Nilda Zerpa en un texto que acompañó el flyer de la convocatoria a la manifestación de esta tarde.

La familia insistió en que "el Estado es responsable y la familia del femicida, cómplice". Nilda afirmó que el sobreseimiento dictado por el juez Pisa "da cuenta de la falta de perspectiva de género que tienen los Jueces y fiscales. La mató el Estado a través de las puñaladas del femicida", aseguró. Y dijo que la marcha se hará "para pedir justicia por ella y todas las víctimas de femicidio".