Aborto: Massa recibe en el Congreso a "verdes" y "celestes"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá este jueves a militantes a favor y en contra de la legalización del aborto. A menos de un mes del final de período de sesiones ordinarias, y a tan sólo dos semanas de que venza el plazo de las Comisiones para emitir dictamen, ambos sectores plantearan su posición respecto a llevar a cabo el debate antes de fin de año.

Las reuniones, que sufrieron dos postergaciones, se llevarán a cabo por separado. Al mediodía Massa recibirá en su despacho al colectivo “verde”. En tanto, a las 15 será el turno de los miembros de diferentes organizaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de Enlace Pro Vida. De la reunión también participarán, en representación de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, dos diputadas "celestes" y dos "verdes".

Desde el entorno del titular de la Cámara baja estiman que no habrá sorpresas respecto de los pedidos que pueda llevar cada sector hasta el escritorio de Sergio Massa. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito mantendrá la tónica asumida durante las últimas semanas y reiterará su pedido de no postergar más el debate. En tanto, las organizaciones antiabortistas resaltarán las circunstancias que atraviesa el país, tanto desde lo sanitario como lo social que, no permiten abordar el debate.

Según pudo saber Página/12 las representantes de la Campaña desplegarán sus argumentos sobre la necesidad de afrontar el debate de manera urgente y, para eso, le solicitarán a Massa que, una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto, imponga un cronograma veloz para su tratamiento. En tanto, los representantes de las organizaciones antiderechos pedirán expresamente que el debate no se habilite.

En ese marco, el mensaje que buscará dejar en claro Massa es que el Congreso será el ámbito de discusión y que la presencia de todas las voces estará garantizada, más allá de la postura del oficialismo, de la forma y los tiempos que tenga el debate.

En ese marco, y ante un escenario incierto a la hora de la votación, desde la presidencia de la Cámara baja aseguran que “será el Ejecutivo el que proponga la fecha de inicio del debate” y, en ese contexto, nadie se anima a desestimar un posible llamado a sesiones extraordinarias.

"Cuando llegué el proyecto, veremos. Pero si el texto se basa en la media sanción del 2018 no hay mucho que debatir. Con un par de reuniones plenarias se puede saldar el debate en Comisión", explicó una de las referentes verdes de la bancada oficialista.

El último relevamiento hecho por el Poder Ejecutivo muestra en la Cámara de Diputados un escenario extremadamente parejo y sin garantías para la aprobación. El mismo trabajo muestra que Juntos por el Cambios es el sector que aportaría la mayor cantidad de votos en contra. "Algunos lo hacen porque tienen una convicción en contra a este derecho, otros por las presiones que reciben en sus provincias y otros simplemente para no darle un logro al Gobierno", explicaron fuentes del oficialismo. Ante ese panorama, el Ejecutivo decidió manejarse con calma y esperar que los indecisos comiencen a definir su postura. En tanto, las diputadas “verdes” sostienen que más allá de la paridad que se dibuja en el escenario previo, los votos para lograr la sanción de la ley están".



Más allá de la reunión institucional que se llevará a cabo este jueves en el Congreso, la mesa chica del Frente de Todos de la Cámara baja ya se reunió con algunas de las referentes de la Campaña. Desde el bloque oficialista les pidieron bajar la intencidad del reclamo público porque eso genera, puertas adentro del parlamento, el efecto contrario al deseado e incentiva movilzaciones callejeras en contra del la ley. En ese marco, los diputados detallaron que el mejor escenario para el tratmiento es un debate corto y sin presencia en las calles.