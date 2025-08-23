Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se manifestaron nuevamente este sábado para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien exigieron que acepte la propuesta de alto el fuego y la liberación por fases a la que accedió el grupo islamista Hamas. Al menos ocho personas murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros. 