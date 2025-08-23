Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se manifestaron nuevamente este sábado para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien exigieron que acepte la propuesta de alto el fuego y la liberación por fases a la que accedió el grupo islamista Hamas. Al menos ocho personas murieron en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, entre ellos dos bebés de meses, debido a la hambruna que asola la Franja tras meses de bloqueo israelí a la entrada de suministros.
Nuevo fin de semana de protestas contra el gobierno israelí
Familiares de rehenes piden a Netanyahu que acepte la propuesta de alto el fuego
Los manifestantes advirtieron que, si el primer ministro avanza con el plan de tomar la Ciudad de Gaza, no se podrá avanzar en un acuerdo que permita la devolución de los cautivos.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.