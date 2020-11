Ponen en venta en Londres documentos y fotos de Edgardo Esteban, veterano de guerra y director del Museo de Malvinas

Todo el horror de la guerra de las Islas Malvinas, que el escritor y periodista Edgardo Esteban creía suspendido bajo el velo de casi cuarenta años, estalló de la peor manera: en la página de ofertas de ebay en el Reino Unido, alguien ofertó un lote de documentos y fotos de soldados argentinos, entre las que aparece su documento bajo bandera y fotos en las que se lo ve con compañeros conscriptos. "No me esperaba esto", dijo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a Página/12. "Estoy muy movilizado. Hablé con (Javier) Figueroa, el embajador argentino en Londres. No quiero que se pague un peso, quiero que se recuperen, me pertenecen".

Este viernes, Esteban participará como director del Museo en un acto por el 200º aniversario del primer alzamiento de la bandera argentina en Malvinas. En el acto está anunciada la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

El mismo viernes sesionará por primera vez el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, en una actividad que se realizará por videoconferencia colectiva.





