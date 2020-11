Por el femicidio de Cesia Reinaga quieren destituir a una concejala

A casi dos meses del femicidio de Cesia Nicole Reinaga, su familia decidió juntar firmas para destituir a la concejala Noelia Velásquez, del Frente de Todos, que es madre, esposa e hija de los tres imputados en la causa.

El hijo de 14 años de la concejala es el principal acusado por el femicidio de la joven de 20 años. Fue trasladado a un Centro de Admisión y Derivación para menores de edad, que depende de la Dirección de Niños, Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Humano. Está a cargo del Juzgado de Menores Nº 3 de María del Rosario Hinojo, quien también actúa en el Juzgado de Violencia de Género Nº 2, que investiga el femicidio.

También están acusados por encubrir el crimen, el padre de Velásquez, Humberto Mendoza, y su esposo, Benito Agüero.



El padre de Cesia, Samuel Reinaga, sostuvo que no quiere que el pedido de justicia por su hija cese, sino que se replique en toda la provincia de Jujuy. "Apelo a la colaboración de Abra Pampa para firmar un petitorio de iniciativa popular a los fines de que la concejal Noelia Velasquez, sea destituida del Concejo Deliberante local. No queremos más impunidad ni privilegios, queremos justicia y respirar en paz", manifestó. El petitorio se puede firmar en la casa familiar, de calle Senador Aráoz Nº 99 en Abra Pampa y se pide acudir con el DNI.

La prima de Cesia, Débora Reinaga, contó a Salta/12 que también van a juntar firmas en San Salvador de Jujuy para brindar el respaldo al pedido de destitución en Abra Pampa y advirtió que la familia hasta el momento no tuvo contención psicológica, ni asistencia jurídica o económica por parte del Estado.

Débora Reinaga relató que junto a las familias de otras víctimas de femicidios y también de homicidios se han unido para marchar contra la impunidad. El grupo se autodenominó "Familias Unidas por el Dolor". La mujer sostuvo que organizarse "es la única manera de encontrar algo de consuelo y seguir fuertes para conseguir justicia". "Nos pusimos como meta no callar nunca más", expresó.

En ese marco, convocaron a una marcha el domingo 8 de noviembre a las 10 de la mañana en la plaza central de Abra Pampa, para pedir "justicia por Cesia, por todas las víctimas de femicidio y violencia". También se manifestarán por las dos niñas que fueron víctimas de abuso sexual en el pueblo, y en cuyo caso se denunció a un sobrino del intendente. Las familias pidieron que no haya más "privilegios para los hijos del poder".

Reinaga dijo que irán a la marcha con la familia de Iara Rueda, de Alejandra Nahir Alvarez, y también de un joven asesinado, José María Villafañe, entre otros familiares.

Detalló que su familia descree de la versión de la Justicia sobre el crimen de Cesia, y consideran que el menor de edad señalado como principal responsable no pudo haber asesinado solo a la joven. Indicó que por las protestas que hubo en Abra Pampa porque se encontraba en su casa, fue trasladado a un centro de menores. Por otro lado, el padre y el abuelo, están detenidos en una comisaría de Palpalá.

"Hasta ahora no hubo ningún avance en la causa. Pedimos la destitución de la concejal porque vemos que no cumple su función publica. Está con su familia. No nos representa. Es su familia la que está en investigación. Estamos buscando justicia para todos. Que no tengan un trato diferencial", afirmó Reinaga.

Señaló que harán el pedido de destitución por iniciativa popular porque los demás concejales se habían comprometido a tratar el tema pero no lo hicieron aún. "Quedó en promesas", afirmó.

"El 8 se cumplen dos meses y ellos (los detenidos) están tratados con privilegios, no son tratados como presos comunes", aseveró Reinaga. "La concejal cumple una función pública, la elegimos como representante, debe velar por el bien social. Debe ser horrible en su lugar pero si elige seguir siendo funcionaria, no puede usar el cargo público para defender a sus familiares", planteó Reinaga. Dijo que mientras su prima estuvo desaparecida, en el canal de la concejala acompañaban las coberturas y que mientras el padre iba a pedir ayuda para la difusión, allí "sabían donde estaba Cesia".

"La concejala no sabía qué es lo que estaba pasando?", cuestionó Reinaga. "Hoy sabe, lejos de renunciar como se lo pidió el pueblo, o de pedir disculpas, optó por sacar una licencia por depresión", añadió.

La Colectiva "Acciones por Cesia Nicole Reinaga" acompaña la acción de la familia "asesorando, conteniendo, generando redes con otras colectivas y organizaciones de la provincia y generando material audiovisual para su difusión". Mediante un comunicado señalaron "la impunidad con la que se trata el caso de Cesia" y otros en Abra Pampa, por lo que convocan a marchar también el 8 de noviembre, a dos meses en que se encontró el cuerpo de la joven.

El fiscal a cargo de la investigación es Diego Cussel. La prima de Cesia sostuvo que no han vuelto a tener comunicación con él y que lo último que les habían dicho fue que la causa estaba bajo secreto de sumario por lo que desconocen su estado actual. También dijo que sabe que se investigaba la hipótesis del femicidio y el posible vínculo con la trata de personas.