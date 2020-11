"Fabiana no se mató, la mataron"

La familia de Fabiana Arismendi convoca a una nueva marcha en Cerrillos hoy viernes a las 19.30 en la plaza central, en reclamo de que se investigue a fondo su muerte, debido a que sostienen que la mujer de 45 años que fue encontrada calcinada el 1 de octubre no se mató, sino que la mataron. Las sospechas de los familiares apuntan al ex marido, un policía de la brigada de Investigaciones. El fiscal que investiga la causa es Ramiro Ramos Ossorio.

"Mi hermana no se mató. La mataron. Estoy convocando a una marcha como todos los viernes porque lo único que quiero es justicia", afirmó Sebastián Arismendi a Salta/12.

El hermano planteó que las sospechas de la familia giran en torno a la expareja, Walter Chaparro, de quien Fabiana se encontraba separada de hecho. "A mi hermana ni la habían enterrado, le cobraron su pensión, ya tenían en venta la casa. El ex marido se la ofreció a una vecina", manifestó el hombre.

Arismendi dijo que los vecinos le relataron que vieron que Chaparro iba a molestar a su hermana las noches anteriores a que fuera hallada calcinada y que la última llamada que tenía la mujer en el registro de su celular era de él. "Los vecinos cuentan que él iba y que ella no le daba lugar porque estaba en pareja", afirmó.

El hermano contó que Fabiana estaba construyendo, realizando ampliaciones en la casa, con la ayuda de quien era su actual pareja, un albañil. De este hombre dijo que no sospechan porque la mujer no contó que tuviera problemas con él y la veían bien.

"Mi hermana estaba bien, estaba feliz, era muy alegre y divertida. El día anterior a que la encontraran muerta, fue a la peluquería, se cortó y tiñó el pelo", sostuvo el hermano. Dijo que ella todas las mañanas hablaba por teléfono con su mamá, y quería que se reunieran a festejar el "día de la madre". En la mañana que la encontraron calcinada, Arismendi planteó que la llamaban por teléfono y pero que ella optaba por no atender.



"La última llamada fue de él (Chaparro). Mi hermana dejó las tarjetas, las llaves, estaba abierta la casa. Decían que en las cámaras se la veía llevando un bidón de nafta pero no fue así. Se le ve llevando una bolsa, no un bidón. Fui a ver las cámaras. Ella nunca cambió de mano la bolsa. Cuando llevas un bidón por el peso vas a cambiar de mano. La última cámara la graba a las 8.55, ella desaparece en la vía. A las 9 dicen que ya había fuego donde la encontraron. Ella no iba a caminar en menos de 10 minutos hasta donde la encontraron porque se demora más de 30 minutos. Ella tenía clavos en la pierna, no podía caminar rápido", detalló Arismendi.

El hermano precisó que la cámara de seguridad "no enfoca toda la vía, a ella la agarraron ahí", sostuvo. "Yo hice el recorrido desde la casa de Fabiana hasta el lugar del hecho y demoro mucho. Conté el tiempo que demoré en caminar particularmente desde donde la grabó la última cámara hasta el lugar donde la encontraron y tardé más de 30 minutos", indicó.

"La causa aún no está caratulada. Primero se decía que era un supuesto femicido, después se inclinaba a un suicidio. Tenemos sospechas del entorno familiar del ex marido", afirmó la prima hermana de Fabiana, Natalia Bustos.

La prima dijo que Chaparro dio datos falsos sosteniendo que a Fabiana "la vieron discutiendo con un hombre" o "quiso orientar esto a que fue un suicidio".

Bustos planteó que la madre fue a casa de Fabiana para ver las cosas personales de su hija y vio al "ex marido, la ex suegra, los hijos con sus parejas instalados, comiendo parrillada, pizza casera como si nada hubiera pasado". "La madre fue a pedir fotocopia del DNI de Fabiana, no le quisieron dar a la propia madre los papeles que pedía", manifestó.

La prima contó que cuando Fabiana tenía 14 años, la madre denunció entonces por violación a Chaparro que ya era policía y "mucho mayor que ella". Dijo que las familias acordaron que se casaran. "La familia de él trató de subsanar el error. Antes todas esas cosas se tapaban, no había defensa de la mujer como ahora. Se acordó que él se iba a hacer cargo de ella. Y que se iban a casar", relató.

"Chaparro nunca pagó las cuotas de la casa. La mamá de Fabiana le sacó un préstamo para que se pusiera al día con las cuotas. Los muebles fueron comprados con ayuda de la madre. Él no compraba lo esencial. Ahora el ex marido quiere vender la casa. Quería que la enterraran rápido porque quería cobrar un seguro de vida", sostuvo la prima.

Bustos consideró que "no se preservó el lugar del hecho. No se resguardó el domicilio" de Fabiana en la investigación. "Estamos seguros de que ella no se quitó la vida", afirmó.

La prima dijo que sabe que Chaparro ejercía maltrato psicológico contra Fabiana cuando eran pareja, no sabe si también hubo violencia física. El hermano dijo que cuando Fabiana se separó no tenía nada, su madre la ayudó para que pusiera un abogado para que le tramite la cuota alimentaria para los hijos. También detalló que la separación fue de hecho.

"Pedimos al fiscal que investigue a fondo. El CIF no actuó como tenía que actuar. El domingo recién se presentaron a su casa cuando ya estaba todo limpio", dijo la prima.

Los familiares dijeron que no recibieron asistencia ni del municipio de Cerrillos ni del gobierno provincial. "La intendenta solo cumplió con enviar una corona de flores", sostuvo Bustos.