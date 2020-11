¿Quién es Javier Luzuriaga?

Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a uno de nuestros socios que más contribuciones hizo para la sección con sus artículos sobre personalidades del campo científico, Javier Luzuriaga.



Mini bio:

Soy nacido en 1950, hijo de exiliados por la Guerra Civil Española, viví hasta los 20 años en el Gran Buenos Aires. Allí hice la primaria, el secundario y empecé la carrera de Física en "Exactas" de la UBA. En 1971 obtuve una beca para estudiar en el Instituto Balseiro en Bariloche. Desde entonces vivo en Bariloche, y trabajé hasta mi jubilación en el Centro Atómico Bariloche- Instituto Balseiro, haciendo docencia e investigación en Física de Bajas Temperaturas.

Dado que la física es internacional, tuve la oportunidad de vivir y trabajar en otros lugares del mundo, siempre una experiencia enriquecedora. Estuve de pos.Doc en Londres, en 1981, como Professeur Invité en el Politécnico de Laussane en Suiza en 1991 y en 1998 en Brown University en Estados Unidos. Creo que fue importante ver y aprender lo que se hace en otros lugares. Me sirvió para valorar la formación que me dio el país (el vaso medio lleno) y también ver que en otros lugares es mas fácil hacer ciencia (el vaso medio vacio). Las falencias se compensaron siempre con las ganas de trabajar aportadas por colegas y el entusiasmo y ganas de saber más por parte de los estudiantes.

Considero un privilegio haber podido trabajar en una actividad apasionante como la ciencia, y estoy sumamente agradecido a las instituciones CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y el Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo que lo han hecho posible. Agradecido también a tantos profesores, colegas y estudiantes con los que compartimos esta pasión.

Casado desde hace más de 35 años, con dos hijos, ahora jubilado, tengo tiempo para otras ocupaciones, por suerte nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y aunque cuesta más que en la juventud, no hay exámenes que rendir, una gran ventaja.

Tu historia con el diario:

Desde mis recuerdos subjetivos, me parece que leo Página/12 desde siempre...

No recuerdo cuando lo empecé a leer, pero fue hace mucho tiempo. La edición de papel de todos los diarios llegaba por avión en horas de la tarde a Bariloche. Por eso, uno se enteraba de muchas noticias por otros medios, pero el comentario y análisis de

Página/ 12 me llevaba a comprar el diario de todos modos. Con la edición digital, ha ganado en inmediatez, lo leo varias veces en el día y se ha trasformado en mi fuente principal de noticias.



Tus lecturas favoritas de P12:

Me encanta Juan Forn. Un genio que me hizo descubrir a Oliverio Girondo y a Gil de Biedma, dos poetas que nunca hubiera conocido de otra forma. Osvaldo Soriano era otra de las lecturas siempre buscadas, una pena que se haya ido tan pronto. Y los columnistas políticos, todos ellos excelentes.

Por qué te uniste a página/12

Porque es un espacio que valoro desde hace años, me gusta poder poner mi granito de arena para que se mantenga en este cambio de modelo de negocios para toda la prensa. Cuando leo los diarios veo dos países diferentes. A veces miro la trifecta hegemónica: Clarín, La Nación, Infobae, y veo muy claro que no reflejan lo que percibo en la calle o en mi vida laboral. En cambio Pagina/12 me parece más ajustada a lo que observo todos los días. Valoro especialmente la cobertura sobre temas de derechos humanos y la claridad de escritura y conceptos de este diario.

Qué te aporta la comunidad de P/12 y qué te motiva a contribuir y participar activamente

Es bueno compartir ideas con otros, y leer lo que opinan otros lectores es interesante, valoro el respeto que se observa en general con los comentarios. Además, me gusta escribir sobre la vida y circunstancias de personajes históricos que considero interesantes, y poder publicarlos en la sección [email protected] ha sido muy gratificante.

Por qué considerás que es importante la “otra mirada”

Para que no nos vendan cualquier cosa los poderes económicos, que mandan en otros diarios con su billetera.

Qué iniciativas propondrías para el futuro del diario y de la comunidad de [email protected]

Pregunta difícil... no me siento muy calificado para opinar de periodismo. Lo más importante me parece, es mantener un equilibrio entre las convicciones y el informar de la manera más fidedigna posible. Imposible ser aséptico, se toma partido de una manera u otra, pero ojalá nunca seamos tan parciales como para ignorar señales, hechos o ideas que nos saquen de alguna conclusión errada o una realidad que no esté de acuerdo con algún preconcepto. Leo Página/12 porque me parece que esta bastante cerca de ese ideal. Esa objetividad subjetiva, o subjetividad objetiva es lo que me gustaría que se mantenga en este diario.

Agradezco también la presencia de una sección como [email protected] que permite un ida y vuelta entre lectores.