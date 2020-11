Uber en Salta: La Justicia ratificó que por ahora no podrá funcionar

La llegada de la empresa estadounidense Uber a la provincia de Salta sigue en el centro de la polémica y ante el avance del servicio, la Autoridad Metropolótina de Transporte de Salta (AMT) interpuso una medida cautelar para que cese su funcionamiento.

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Tomás Méndez Curutchet falló a favor del organismo estatal y dispuso que hasta que no se defina el proceso judicial interpuesto contra la empresa internacional de servicio de transporte, la misma no podrá operar en la provincia.

Además, de la acción judicial contra Uber, la AMT busca actualizar la normativa del servicio de transporte impropio para que se contemple el uso de aplicaciones móviles, e inclusive se encuentra desarrollando una app propia que incluirá a los taxis y remises autorizados.

Según el organismo, ambas acciones posibilitarían que "la AMT tenga el control y lleve la tranquilidad de que todas las licencias que están usando la aplicación son licencias habilitadas y controladas".



El presidente de la AMT, Marcelo Ferraris sostuvo en conferencia de prensa que los pasos legales dados por la entidad se vienen gestando desde hace un tiempo y que buscan "evitar el desembarco de Uber en la ciudad de Salta" porque no está autorizado, no cuenta con domicilio constituido en la provincia, no realizó ninguna presentación formal ante el organismo y tampoco tributa impuestos, tal como lo hacen los remises y taxis.



Meses atrás se había anunciado que la empresa internacional llegaría bajo la modalidad Flash para delivery y Uber Taxis para el transporte de pasajeros. Ahora la firma anunció que esta semana se suman las modalidades Essential y Medics, que facilitan el traslado de las personas de trabajos esenciales (Essential) y de los profesionales de la salud (Medics).



El asesor jurídico de la AMT, Federico Saravia, narró que conoció el fallo del juez Curutchet el viernes por la tarde y explicó que la medida cautelar ordena a Uber a que no se instale y que no lleve a cabo la utilización de la aplicación dentro de la ciudad de Salta en tanto dure el proceso judicial.

"Creemos que es una medida cautelar importantísima para la AMT y el sector de taxis y remises", argumentó Ferraris. Desde que se conoció el arribo de Uber, los trabajadores regulados del transporte impropio reiteraron su disconformidad las veces que pudieron, ya que consideran se trata de una compencia desleal. Hoy taxistas harán una movilización a las 10 que partirá desde las calles Zuviría y Zabala para mostrar su malestar por la llegada de la aplicación.

Desde Uber emitieron un comunicado luego de las palabras de Ferraris y aseguraron que "considera(n) positivo que el organismo provincial tenga en cuenta la posibilidad de regular los servicios de intermediación, a través de las plataformas digitales y la incorporación de tecnología a la industria de movilidad”.

Aseguraron que se trata de pilares fundamentales que tiene la empresa en referencia a la movilidad urbana. Contaron además que fueron al menos siete mil salteños que han "mostrado su interés en manejar, al igual que los y las más de 48 mil que quieren viajar con la app (aplicación) de Uber, lo que destaca la importancia de avanzar en su implementación en la ciudad de Salta”.

El presidente de la AMT dejó en claro que el organismo, en conjunto con el Estado, defenderán a las más de 3700 familias que viven del sistema de transporte de taxis y remises, y a las más de 10 mil familias que lo hacen de manera indirecta. "Queremos un sistema de transporte con normas claras y reglas definidas" dijo Ferraris.



En este sentido aclaró que desde el organismo no quieren oponerse al avance de la tecnología, sino que bregan por un sistema regulado y donde el Estado tenga la responsabilidad de controlar y brindar seguridad a los pasajeros y trabajadores. "No pretendemos un sistema anárquico sin reglas, cómo pretende Uber" enfatizó.



En diálogos anteriores con Salta/12, Ferraris dijo que se está desarrollando una aplicación móvil para el sector, pero que aún restan un par de meses para lograr su desarrollo definitivo. Además de encontrarse acorde a los avances de la tecnología, la herramienta busca otorgar seguridad jurídica e información precisa a los prestadores de servicio y usuarios.