El dólar blue volvió a bajar y la pregunta es hasta cuánto

El dólar blue volvió a retroceder dos pesos este martes cerrando en 149 pesos. Acumula una baja de 46 pesos desde el 23 de octubre. La cotización de este tipo de cambio paralelo se ubica a menos de 9 pesos del dólar ahorro que cotiza en 140,30 pesos. Este precio surge de sumar el recargo de 30 por ciento del impuesto País a la cotización oficial junto con el impuesto a cuenta de Ganancias o Bienes Personales del 35 por ciento.

La brecha entre las cotizaciones financieras y la del dólar oficial había superado el 130 por ciento en la segunda quincena de octubre. Ahora se encuentra en el 75. Las reservas internacionales muestran otro dato clave. Si bien este martes se habrían perdido 25 millones, el lunes se compraron 113 y desde que comenzó noviembre se acumularon 150 millones de dólares. Entre julio y octubre los primeros días hábiles de cada mes habían mostrado una fuerte pérdida de reservas.

En el mercado hubo un cambio de expectativas sobre la posibilidad del Gobierno de evitar la devaluación. Las tareas coordinadas desde el Ministerio de Economía dieron resultados para calmar las presiones y poder empezar a reducir la brecha cambiaria.

Entre las propuestas definidas en el Palacio de Hacienda se destacan la mayor colocación de deuda pública en pesos con el sector privado para evitar nueva emisión monetaria. Con este criterio la secretaría de Finanzas anunció este martes una nueva colocación de títulos en moneda local ajustada por inflación y por tasa variable. En el mercado estiman que el Tesoro deberá renovar deuda por 340 mil millones de pesos en noviembre y por 426 mil millones en diciembre. En ambos casos se consideran los pagos que debe hacer tanto de Letras como de bonos en moneda local.

Cerca de la mitad de los vencimientos de noviembre –167 mil millones de pesos- se encuentran en un título llamado TN20 que se encuentra en manos del sistema bancario. Por este motivo no se esperan mayores complicaciones con la renovación. El Ministerio de Economía estima hacer un roll over del 110 por ciento que permite cubrir no sólo el pago de la deuda en pesos hasta fin de año sino parte del déficit fiscal sin la necesidad de solicitar asistencias extra al Banco Central.

Los funcionarios aseguraron incluso que si reciben del mercado más financiamiento de lo esperado devolverán adelantos transitorios al Banco Central en busca de mostrar un mensaje de orden en el mercado monetario.

Para continuar con la euforia de este lunes la bolsa porteña mostró un fuerte incremento de casi 4 por ciento. Hubo acciones como la petrolera YPF que subieron al 15 por ciento. Esta empresa fue castigada en los últimos dos años y medio por el mercado debido a la combinación de la crisis financiera local y del derrumbe del precio internacional del petróleo. En Wall Street YPF acumula en lo que va de noviembre una ganancia de 46 por ciento. En el mercado de bonos hubo subas de hasta 1 por ciento en títulos como el Bonar 2041. El precio del contado con liquidación terminó en 147,68 pesos marcando una leve suba del 0,2 por ciento mientras que el dólar mep bajó 0,2 por ciento a 141,73 pesos.