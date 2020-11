"Esperamos generar un círculo virtuoso"

Con una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada, Jorge Ferraresi comenzó su gestión como nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, cargo en el que jurará más adelante, cuando el presidente Alberto Fernández abandone el aislamiento preventivo en Olivos. Hoy, su primera actividad consistirá en reunirse con su antecesora, María Eugenia Bielsa, para ponerse al tanto de la situación de la cartera. Ferraresi se mostró entusiasmado con el trabajo que podrá llevar adelante el año que viene cuando contará con un presupuesto de 126 mil millones de pesos para financiar unas 30 mil viviendas. "Esperamos con la obra pública y la vivienda empezar la política post pandemia y a partir de lo productivo y de la inversión que va a realizar el Gobierno generar un círculo virtuoso, con el trabajo como ordenador fundamental", definió Ferrarresi en su primera declaración en el rol de ministro.

En Gobierno aseguraban que es el único cambio de gabinete previsto. Así que no se trata de un relanzamiento ni nada parecido, sino únicamente un cambio puntual en un área que no funcionaba al ritmo necesario para paliar un déficit habitacional que alcanza los cuatro millones de personas, en medio de una crisis profundizada por la pandemia. Con todo, el presidente Alberto Fernández, Cafiero y Ferrarresi tuvieron palabras de reconocimiento para la tarea de Bielsa. "Hizo un trabajo enorme", afirmó el Presidente, subrayando que tuvo que armar un ministerio de cero y que dejó dos importantes proyectos de vivienda encaminados. La ministra todavía no respondió si acepta la oferta de convertirse en la embajadora argentina en la Unesco, un cargo que quedó vacante con el fallecimiento de Pino Solanas.

Bielsa formalizaría su renuncia hoy, luego de recibir a Ferraresi. El intendente de Avellaneda explicó que ya habían conversado por teléfono y que se reunirían para que ella le transmita sus experiencias en el cargo, los programas, y que a partir de hoy mismo el ministerio ya se convertiría en su responsabilidad. Ferraresi buscó aclarar ese punto, que no va a esperar a la jura formal para no apurar la salida del aislamiento del Presidente iniciado ayer, luego de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, diera positivo por coronavirus. Ferraresi pidió licencia como intendente y en su reemplazo asumirá quien ocupó el primer puesto en la lista de concejales, Alejo Chornobroff.

El nuevo ministro comentó que había conversado con la vicepresidenta Cristina Kirchner "como hablamos casi siempre". Que ella le había transmitido su apoyo y que intercambiaron ideas sobre su tarea. Ferraresi no adelantó quienes serán sus principales colaboradores, sólo confirmó que a la secretaría de Hábitat irá el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti.

También se refirió a las tomas de tierras, una problemática de larga data, pero acentuada durante estos meses de pandemia. “No es deseado ni por los que toman las tierras ni por nadie. Empezó a haber una resolución de la problemática de Guernica, que lo puso en la agenda política. Es importante que con Desarrollo Social vamos a trabajar articuladamente con el área que estaba en el Ministerio, el tema de lote con servicio y regularizaciones”, dijo. La referencia era a la secretaría de Integración Socio Urbana, que encabeza Fernanda Miño, que semanas atrás pasó desde el Ministerio de Vivienda al de Desarrollo Social. Comentó que se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y que se trabajarán en un trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios, creando viviendas no sólo para los sectores populares sino también para la clase media a través del Procrear. También se propuso generar sinergia con los Institutos de la Vivienda que existen en cada provincia.

Para hablar de su relación con Alberto Fernández eligió el humor. "Tenemos una cuestión particular con el Presidente que es que somos de Argentinos Juniors. Cuando uno es de un equipo chico, donde no hay tantos hinchas, se tiene afinidad por ese lado y la verdad que me brindó cariño y acompañamiento durante todo este tiempo". contó Ferraresi.