Mascherano anunció su retiro del fútbol: "A veces uno no elige el final"

Javier Mascherano anunció su retiro oficial del fútbol, en la conferencia de prensa posterior a la derrota de este domingo de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors, y reveló que acababa de jugar su último partido, en una sorpresiva despedida del ex cinco de la Selección Argentina.

El Jefecito no llegó ni siquiera a cumplir un año en el conjunto platense. El 7 de diciembre próximo iba a cumplirse el primer aniversario de la presentación del ex mediocampista de River y Barcelona, quien había vuelto al fútbol nacional y vio trunco un regreso más fluido a causa de la pandemia de coronavirus que sacudió al mundo.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina", destacó Mascherano, tras el 0-1, durante la última conferencia de prensa que tuvo como protagonista al hombre que selló en la memoria colectiva aquello de "convertirse en héroe".

"He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro con que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión", explicó su decisión el experimentado volante, según declaraciones publicadas en la web oficial de Estudiantes.

Mascherano detalló que el contexto de la pandemia tuvo su injerencia en sus sensaciones a la hora de seguir jugando y también para decidir colgar los botines. "Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. Quería anunciarlo para que no haya especulaciones". Agregó: "No tiene que ver con el club o con un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose. Post pandemia, pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Por respeto a todos es momento de dar un paso al costado y terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo".

"Estoy agradecido infinitamente a los clubes en los que jugué, los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera y a Estudiantes que me dio la oportunidad de venir a jugar estos últimos tiempos. Fue menos de lo que yo pretendía, las cosas se dieron de esta manera y a veces uno no elige el final. Le agradezco a Desábato, a la institución y a mis compañeros por haberme soportado este último tiempo", concluyó.

Mientras cada hincha de Estudiantes se asombra de su partida y el fútbol argentino en su conjunto lo despide, queda la síntesis del partido que el equipo de La Paternal le ganó en su visita al elenco albirrojo del último partido de Mascherano. Aunque por la mínima diferencia, gracias a un gol de Damián Batallini a los 26 minutos del segundo tiempo, los dirigidos por Diego Dabove consiguieron un valioso triunfo en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la tercera jornada de la zona 5 de la Copa de Liga Profesional.



Pero la sorpresa del domingo, sin dudas, fue este despedida de Mascherano, el futbolista que vistió primero la camiseta de la Selección Argentina antes que la de River, el club que lo vio nacer en Primera. Un detalle que, de algún modo, marcaría a fuego su relación con la albiceleste y con cada hincha argentino.

Su esperado debut con la banda se dio entonces el 3 de agosto de 2003, cuando tenía 18 años, en el triunfo millonario sobre Nueva Chicago por 2 a 1, después de vestir la camiseta nacional en un partido amistoso ante Uruguay. Con River, se consagró campeón local den 2004 y 2005 antes de emigrar al Corinthians de Brasil, donde estuvo una temporada para luego ser transferido al West Ham United de Inglaterra y, tiempo después, al Liverpool.

Fue su escala previa antes de llegar al Barcelona de España, donde permaneció ocho años y alcanzó 18 títulos. En la Selección, se convirtió en el jugador con más presencias, con 143 encuentros: disputó cinco Copas Américas y cuatro Mundiales, mientras que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.

Al finalizar su estadía en el club culé, Mascherano jugó un año en China y volvió a Argentina, desde donde este domingo anunció su retiro en el estadio de Estudiantes de La Plata, el club que cobijó el final de un cinco que fue disfrutado y querido, y que será difícil de olvidar.









Síntesis

0 ESTUDIANTES: Andújar; Godoy, Mascherano, Bazzana, Pasquini; A. González, Ayala, I. Gómez, D. García; Cauteruccio, L. Díaz. DT: Leandro Desábato

1 ARGENTINOS: Chaves; MacAllister, Torrén, Quintana, E. Gómez; Vera, Ibarra, Colman, Batallini; Hauche, E. López. DT: Diego Dabove.

Estadio: Estudiantes. Arbitro: Néstor Pitana. Goles: 71m Batallini (A). Cambios: 27m Matías Caruzzo por Torrén (A), 46m Lucas Rodríguez por Cauteruccio (E), 67m César Florentín por F. Ibarra (A) y Mateo Coronel por Colman (A), 77m Nicolás Silva por Batallini (A) y Fausto Montero por López (A), 78m Darío Sarmiento por González (E) y Federico González por García (E).