Gustavo Prellezo, el asesino de José Luis Cabezas, se quedó sin matrícula de abogado

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió excluir de la matrícula al abogado Gustavo Prellezo, el policía bonaerense condenado a prisión perpetua por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, cometido en 1997. La decisión fue tomada por unanimidad por 15 jueces (de los cuales 12 emitieron votos propios y tres adhirieron a los demás) ante un reclamo de la familia de Cabezas que solicitaba que Prellezo no ejerza como abogado matriculado hasta que cumpla la totalidad de la sentencia, a fines de 2021.



A fines del año pasado, la familia Cabezas había advertido que Prellezo ejercía como abogado matriculado desde el 22 de agosto de 2018, mientras se encuentra bajo el régimen de libertad condicional hasta el año que viene, cuando se dará por cumplida la pena.



A partir de la decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, Prellezo tendrá que esperar a cumplir la condena completa para volver a intentar matricularse para ejercer como abogado, aunque antes podría apelar la resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.



Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo asesinado, dijo que gracias a este fallo Prellezo “se va a tener que rematricular y por los antecedentes no creo que se la den”.



“El colegio de Abogados le sacó la matricula hasta que cumpla la condena, que falta muy poco, y también le envió a la Justicia todo lo que hizo este hombre, que mintió, que dijo que no tenía condena y que presentó un papel falso”, detalló.



El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.



Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada "Banda de Los Horneros" en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para trabajar.



La Justicia determinó que el empresario Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "mediato" del crimen de Cabezas, ya que casi un año antes el reportero le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el sargento del Ejército Gregorio Ríos, el autor "inmediato".



En ese juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como "autor material".

En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad y en 2010, a Prellezo le otorgaron la prisión domiciliaria por problemas de salud. El 8 de enero de 2017, el policía salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores.