Más problemas para el Kily

A los problemas de rendimiento que tiene que hacer frente Cristian González en Central se le añade la situación de Damián Martínez, elegido para ser titular el lunes con Godoy Cruz, pero cuya presencia está en duda por una cláusula que figura en su contrato de compra a Unión. De igual forma, es un hecho que el técnico probará en la práctica de mañana a Facundo Almada como titular en el fondo.

Martínez jugará el lunes en Mendoza en lugar del lesionado Fernando Torrent. El problema es que si Martínez juega este año dos partidos más con la auriazul el club de Arroyito se verá obligado por contrato a comprar la mitad pendiente del pase del lateral a Unión, tasado en 625 mil dólares. Si bien entre los directivos de Central y Unión hay un acuerdo de palabra para dejar sin efecto esta cláusula, si los tatengues no lo dejan expreso bajo firma Martínez no volverá a jugar en el club, al menos este año, dado que Central no tiene el dinero para adquirir la ficha del jugador.

Por eso crecen las chances para que Almada tenga su primer partido como titular bajo la dirección técnica del Kily. El juvenil es candidato firme a ingresar en la defensa titular ante los mendocinos.