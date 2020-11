Una denuncia ante el INADI y repudio generalizado para los dichos de Soledad Acuña 

Gremios, organismos de derechos humanos, funcionarios y legisladores repudiaron las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien afirmó que las personas que eligen la carrera docente "son de los sectores cada vez más bajos". La funcionaria del PRO fue denunciada ante el INADI por los maestros de UTE-Ctera, quienes consideraron a sus dichos como "discriminatorios". No obstante los rechazos que generó, Acuña fue respaldada por la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, quien señaló que la ministra "expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa".

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, calificó de "injustas" e incoherentes" las declaraciones de su par de la Ciudad de Buenos Aires en las que descalificó a los docentes, y señaló que por esos dichos deberían pedir perdón tanto la funcionaria como el gobierno porteño. "Son declaraciones sumamente injustas, incoherentes en un momento donde toda la comunidad docente, maestros, maestras y profesores en un año tan excepcional han desplegado un enorme compromiso para seguir educando a la distancia para comprometerse con la familias", aseguró Trotta.

En la misma línea, se expresó el diputado Leandro Santoro: "Así como entendemos que los problemas de inseguridad no se resuelven peleándose con la policía, mucho más deberíamos asumir que los problemas de la educación no se resuelven estigmatizando a las/os docentes. El daño que le causó al sistema educativo la ministra Acuña es enorme".

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, señaló que "es lamentable que una ministra de Educación denigre y estigmatice a los docentes como lo ha hecho Soledad Acuña". "Para ella y para ellos (por Juntos por el Cambio), las trabajadoras y trabajadores, los sectores de bajos recursos en general están relegados a determinadas ocupaciones en la sociedad, y no pueden progresar u ocupar lugares como el del maestro, el médico, el arquitecto o el ingeniero", indicó.

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Jorge Kalinger, calificó a la ministra Acuña de "ignorante supina" y aseveró que además de "estigmatizar y generar una reprochable violencia simbólica hacia un colectivo en especial empobrecido por la gestión que su partido (el PRO) realizó entre 2015/19, al eliminar la paritaria federal, Acuña denunció 'adoctrinamiento'".

Los docentes de UTE-Ctera denunciaron a la ministra ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Así lo confirmó el gremio con un comunicado, donde además figura el instructivo para que los docentes puedan presentar ante la institución sus propias denuncias.

"Los dichos de Acuña representan una vez más el ataque y el llamado a la persecución de la docencia como mecanismo de disciplinamiento, que remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. Una vez más la acusación de que 'no enseñamos a pensar' sino que 'adoctrinamos'. Una vez más la invitación a las familias a denunciar a lxs docentes 'ideologizados' ante el Ministerio para que intervenga en la situación, instando a la persecución", señaló el gremio docente.

Los organismos de derechos humanos tambien repudiaron las declaraciones de la ministra Acuña, a las que calificaron de "estigmatizantes" e instaron al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a tomar medidas al respecto ya que los dichos de la funcionaria “no constituyen un hecho aislado”.

En cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a respaldar a la ministra de Educación porteña por sus dichos en contra de los sindicatos y docentes porteños. "Venimos trabajando con docentes, alumnos y padres para que las escuelas no impongan lo que se debe pensar. La educación es lo contrario al adoctrinamiento. Apoyo a la ministra. ¡Con los chicos no!", agitó la ex ministra de Seguridad en las redes.