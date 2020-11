"El triunfo es para mi esposa y mis hijos"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, le dedicó el triunfo frente a Perú a su esposa e hijos, debido a que pasaron "una semana complicada", y señaló que intenta que vean al equipo nacional como a un equipo "difícil de enfrentar".

"Antes que nada, quería dedicarle el triunfo a mi esposa y a mis hijos. Hemos pasado una semana complicada", expresó el técnico del conjunto argentino al inicio de la conferencia de prensa tras el triunfo frente al equipo peruano.

Scaloni aseguró a la vez que desestimó que los momentos de zozobra en el inicio del partido ante Perú, lo hayan hecho sentir "superado" en el juego, y valoró que fueron "justos vencedores", para cerrar el año 2020 como escolta del líder Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

"El partido fue casi todo nuestro, más allá que hay que entender que el rival juega, que esta Eliminatoria es muy complicada, pero de ahí a sentirse superado, creo que en ningún momento nos sentimos superados", analizó Scaloni.

Al hablar del desempeño del conjunto nacional, el santafesino de 42 años consideró que busca ser un "rival difícil". "Da la sensación que somos un rival difícil, que cuando se tiene que poner el overoll se lo pone, cuando tiene que jugar, juega. Vinimos a una cancha muy difícil, contra un rival necesitado, creo que fuimos justos vencedores. Siempre hay que mejorar, ahora vamos a analizar los partidos y tomaremos conclusiones", sostuvo.

Luego Scaloni indicó: "Creo que la palabra del triunfo es 'equipo'. Vinimos a jugar a una cancha muy difícil contra un rival que necesitaba ganar. El primer tiempo fue muy bueno. Peleamos cuando tuvimos que hacerlo y después fuimos justos vencedores".

"Creo que todo el plantel entiende que las Eliminatorias son muy complicadas. Nosotros intentamos que nos vean como una Selección difícil de enfrentar", aseveró el entrenador de la Selección.

Por su parte, el entrenador del Bayer Leverkusen, el neerlandés Peter Bosz, consideró que el paraguayo Angel Romero tuvo intención de lastimar al argentino Exequiel Palacios, quien actúa en el equipo alemán, en la jugada en la cual le provocó fracturas de las apófisis transversas de columna lumbar.

"Cuando va a golpear a Palacios todavía le quedaban dos metros para poner las rodillas en otra parte. Jugué al fútbol demasiado tiempo para saber si alguien quiere lastimar a otro, y se hace de esa manera", dijo Bosz, según publicó la revista deportiva alemana Kicker.



El técnico del Leverkusen habló por primera vez sobre la jugada y de cómo se enteró de la lesión de Palacios: "El médico del equipo, Karl-Heinrich Dittmar me llamó a las 7.30, pensé que teníamos nuestro primer caso de covid-19, porque no llama temprano para preguntarme como estoy. Allí supe que había algo grave, pero no me lo esperaba".