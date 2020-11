Primera Nacional: fixture que dará dos plazas a la Liga Profesional

Se dio a conocer el fixture de la Primera Nacional, que comenzará el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, con dos zonas Campeonato y dos Reválida que determinarán los dos ascensos a la Liga Profesional de fútbol.



Atlanta y San Martín de Tucumán -que terminaron como líderes en marzo cuando el torneo se suspendió por la pandemia, con nueve fechas pendientes- no obtuvieron ninguna ventaja deportiva, y debutarán contra Platense y Tigre, en las Zonas A y B Campeonato, respectivamente.



El ganador de cada uno de los grupos A y B de Zona Campeonato se medirá en una final única por el primer ascenso, en cancha neutral. En caso de empate habrá definición con tiros desde el punto del penal.



Los equipos que terminen en el segundo lugar en cada una de las zonas avanzarán a una tercera instancia de una etapa clasificatoria por el segundo ascenso. El perdedor de la final por el primer ascenso aguardará en instancia de semifinales.



Los conjuntos que ocuparon las posiciones novena a decimosexta en cada una de las zonas hasta marzo pasado también intervendrán por el segundo ascenso, aunque habrá diferentes escalonamientos e instancias.



Estos clubes también jugarán todos contra todos, a una sola rueda, y acumularán un total de siete partidos. La etapa se disputará en simultáneo con los de la Zona Campeonato y empezará el domingo 29.



Los conjuntos ubicados en el primer y segundo puesto de cada una de las secciones jugarán una "primera instancia etapa eliminatoria", midiéndose con los otros doce equipos que quedaron marginados de la lucha por el primer ascenso, es decir; los que ocuparon las posiciones tercero al octavo en cada uno de los grupos. Se disputará a eliminación directa, en partido único y en estadio neutral, a resolución de la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia.



Los ganadores de cada una de estas llaves de octavos accederán a una "segunda instancia etapa eliminatoria" que será jugada por ocho equipos, también a único cotejo y en cancha neutral.



Los vencedores de cada una de estas cuatro series se sumarán a los dos que lograron la segunda mejor ubicación en la etapa de disputa por el primer ascenso. Esta será la "tercera instancia etapa eliminatoria", que será sorteada, también con un solo partido y en cancha neutral.



Una vez concluidas estas llaves pasarán tres equipos a una instancia de semifinales, a la que se agregará el perdedor de la primera final por el ascenso en la Zona Campeonato.



Esos cuatro conjuntos se medirán mediante eliminaciones directas, a partido único y en estadio neutral, en semifinales y final. El vencedor del último partido será el segundo club que ascenderá a la Primera División.



Las fechas de disputa para la "primera instancia etapa eliminatoria" y la final única por el segundo ascenso están estipuladas para el 9 y el 30 de enero de 2021.



La Zona Campeonato A está compuesta por Atlanta, Agropecuario, Deportivo Morón, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Platense y Temperley.

En la B están San Martín de Tucumán, Tigre, Defensores de Belgrano, Riestra, Sarmiento de Junín, Gimnasia de Mendoza y Villa Dálmine.



Asimismo, la Reválida A está integrada por Alvarado, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Brown de Puerto Madryn, San Martín de San Juan, Independiente de Rivadavia, Nueva Chicago y Mitre de Santiago del Estero.



En tanto, por la Reválida B participan All Boys, Almagro, Brown de Adrogué, Chacarita, Quilmes, Gimnasia de Jujuy, Santamarina e Instituto de Córdoba.







Fixture de la primera fecha

Zona Campeonato A



Estudiantes (Río IV)-Dep. Morón



Atlanta-Platense



Temperley-Ferro



Estudiantes (BA)-Agropecuario





Zona Campeonato B



San Martín (T)-Tigre



Def. de Belgrano-Gimnasia (Mendoza)



Dep. Riestra-Atlético Rafaela



Sarmiento-Villa Dálmine





Zona Reválida A



Barracas Central-Ind. Rivadavia



Mitre-Belgrano (Cba)



Alvarado-Guillermo Brown



San Martín (SJ) vs Nueva Chicago





Zona Reválida B



Almagro-Gimnasia (J)



Santamarina-Quilmes



Brown (A)-All Boys



Instituto-Chacarita







Disconformidad en Villa Crespo

El entrenador de Atlanta, Fabián Lisa, volvió a exhibir su disconformidad con el formato empleado para finalizar la temporada en la Primera Nacional en marzo pasado. "Pareciera hecho a propósito, pero esta cuestión de empezar de cero un campeonato termina beneficiando a equipos que quedaron 15 puntos más atrás", se quejó el técnico bohemio, que condujo al equipo de Villa Crespo que finalizó en la primera colocación de la Zona A del último torneo, con 41 unidades.



"A nadie se le hubiese ocurrido arrancar todo otra vez, con el 70 por ciento del torneo transcurrido", dijo Lisa al programa "Los otros goles", y añadió: "No soy ni polémico, ni mediático, soy muy claro. Atlanta y San Martín de Tucumán (ganador de la Zona B) terminaron siendo los más perjudicados".



"Nunca prometí para Atlanta el ascenso sí o sí. Pero para hacer esto se hubiesen jugado los nueve partidos que faltaban. Los clubes como Atlanta y otros hicieron un esfuerzo gigante en estos meses para sostener sus planteles, hubo inversiones económicas para que no se vayan los jugadores. Lo concreto es que cuando uno es beneficiado, se calla la boca y no dice nada", concluyó muy contrariado el DT bohemio.