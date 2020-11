Racing sigue en caída libre en la Copa de la Liga

Racing sigue sin encontrar el rumbo en la flamante Copa de la Liga Profesional, y sumó una nueva derrota ante Atlético Tucumán, esta vez en el duelo jugado en esa provincia. El equipo de Avellaneda presentó una formación alternativa, debido a que el martes próximo afrontará el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil.

El desempeño que mostraron ambos equipos durante el primer tiempo fue muy irregular, y sobre todo por el lado de Racing. El visitante no ofrecía entendimiento entre sus futbolistas, tal vez por la poca competencia que tenían entre ellos.



Por el lado de los tucumanos, el equipo tenía mejor entendimiento y era el que controlaba el desarrollo. Los hombres de mayor experiencia en el local eran los que tenían el control del juego, y dominaban la pelota con mejor criterio.

A pesar de esa situación, Cabral cometió un error en la salida y terminó siendo perjudicial para su equipo, ya que el árbitro consideró que fue falta dentro del área, aunque luego se vio que no hubo infracción. El penal fue ejecutado por Fabricio Domínguez, pero Lucchetti acertó en su decisión y atajó la pelota.

Para colmo, en el final de la primera parte, Melano tuvo una buena chance para definir y no falló. El delantero resolvió bien y puso en ventaja a su equipo.

Racing intentó reaccionar en la segunda mitad, pero la falta de precisión fue una constante y se le hacía muy difícil construir una acción ofensiva con riesgo serio. El golpe fatal llegó a los 25 minutos, cuando Heredia marcó el segundo gol. La situación mala de Racing se sigue agravando, y sólo espera una salida en el torneo continental ante los brasileños.

Síntesis:

2 A. TUCUMAN: Lucchetti; M. Ortiz, Osores, Cabral, R. Patrón; Melano, Erbes, G. Acosta, Lotti; L. Heredia; Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



0 RACING: M. Ibáñez; Cáceres, Orban, S. Sánchez; Montoya, F. Domínguez, Tanda, T. Banega, Prado; Cvitanich, Alcaraz. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: A. Tucumán.

Arbitro: Diego Abal.

Goles: 36m Melano (AT); 70m Heredia (AT).

Cambios: 24m Godoy por Cvitanich (R), 72m N. Aguirre por Lotti (AT), 77m Alustiza por Heredia (AT), 82m A. Gómez por Alcaraz (R), 85m Mussis por G. Acosta y Toledo por M. Ortiz (AT), 88m E. Cardozo por F. Domínguez (R).

Incidencias: 28m Lucchetti le atajó un penal a F. Domínguez (R).