El Grupo Octubre compró Canal 9 y FM Aspen

El Grupo Octubre (GO) es el nuevo dueño de Canal 9 y de FM Aspen. Luego de meses de negociaciones, que formalmente comenzaron en junio pasado, el grupo que edita Página/12 culminó el proceso de compra de Telearte (propietaria de Canal 9) y de FM Aspen, quedando como operador de ambos medios. La adquisición del histórico canal de TV abierta y de la FM marca el cierre de un proceso contractual que el GO y Telearte comenzaron en diciembre de 2019, cuando firmaron acuerdos de producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales, que incluyó el reciente lanzamiento de la señal informativa IP, en octubre pasado.

“El Grupo Octubre (GO) culminó el proceso de compra de Telearte y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador”, reza el comunicado que detalla cada uno de los pasos dados hasta llegar a la flamante adquisición.

“Durante el mes de diciembre de 2019, GO firmó acuerdos con Telearte para llevar adelante de manera conjunta la producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales. Posteriormente, en el mes de mayo de este año avanzó con acuerdos para el desarrollo de la nueva señal de noticias IP perteneciente a GO, buscando así la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector, fortaleciendo la libertad de expresión y creando nuevas voces en el mapa audiovisual del país”, enumera el texto difundido a la prensa.

El comunicado detalla que finalmente “en el mes de junio GO aceptó la propuesta para la compra de Canal 9 y FM Aspen, sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad y un proceso posterior que acaba de concluir exitosamente”. Desde hace 20 años, el GO lleva adelante diversos proyectos audiovisuales y gráficos. Comenzó reeditando la revista Caras y Caretas, luego El Planeta Urbano y hace diez años lanzó la radio AM 750, para posteriormente gestionar Página/12.

“La Argentina y el mundo se encuentran sumergidos en una de las peores crisis económicas, sociales y sanitarias de la historia producto de la pandemia. Es por esto que GO siempre ha intentado resguardar en forma irrestricta las fuentes laborales, tanto en Canal 9 como en FM Aspen y en todos sus medios de comunicación”, cierra el texto que da cuenta de la adquisición.